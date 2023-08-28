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عاجل/ التعليم العالي تعلن تمديد مدة تقديم طلبات الالتحاق لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

منذ ساعة واحدة
عاجل/ التعليم العالي تعلن تمديد مدة تقديم طلبات الالتحاق لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

وطنا اليوم: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد اليوم الاثنين الموافق 28-8-2023 عن تمديد فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس، والكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدبلوم المتوسط، وذلك حتى الساعة (12) الثانية عشرة ليلاً من مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 30-8-2023.

وأكدت الوحدة بأن قرار تمديد الفترة الرسمية لتقديم طلبات الالتحاق للعام الجامعي 2023-2024 يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصلحة أبنائها الطلبة، ومنح من لم يتقدم حتى اللحظة فرصة أخيرة لتقديم الطلب، كما يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق، والتعديل على خياراتهم بحيث يتم إلغاء خيارات، وإضافة خيارات أخرى، أو إعادة ترتيب الخيارات.

كما تهيب الوحدة بجميع الطلبة الذين لم يقوموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق سرعة التسديد قبل نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 31-8-2023، وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.


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