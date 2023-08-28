من هو المرحوم جمال الشوبكي ؟ هكذا كان في العمليات الخاصة

وطنا اليوم – تعود علاقة المرحوم الفريق جمال الشوابكة بجلالة الملك عبدالله الثاني الى مطلع ثمانينيات القرن الماضي, حينما كان جلالته يأتي للتدريب في وحدة القوات الخاصة, وتجددت العلاقة حينما اصبح جلالته عقيدا في الجيش واصبح مساعدا لقائد القوات الخاصة وكان الشوابكة حينذاك عقيدا ايضا في ذات الوحدة, وتعززت العلاقة بعد ان تسلم جلالة الملك قيادة العمليات الخاصة.

المظلة مفقودة يا سيدي. وبالفعل تمكن من الحيلولة دون قفز الملك بالمظلة, لانه اصبح اليوم ملكا كما يقول ولا يجوز تعريضه لاية اخطار. وللعلم فإن مظلة الملك حسب الشوابكة كما يعتقد لا زالت مخبأة في مكتب قائد وحدة العمليات الخاصة.

كانت لحظة قصيرة لكنها كانت كافية لتغيير مسار تاريخ الاردن, فقد كان قائد وحدة العمليات الخاصة الامير عبدالله بن الحسين في مرمى القاتل المحاصر, ولم يكن عليه الا ان يدوس على الزناد, لكنه القدر كما قال المرحوم الفريق المتقاعد العين جمال الشوابكة, فالقدر كان حليف الاردنيين عام .1997 صحيح ان الملك عبدالله الثاني جريء بعقل, ومقدام بروية, لكن في تلك الحادثة كانت الشجاعة لا تحتاج الا الى قليل من الحظ والحنكة, فالاوامر حسب ما رواه جلالة الملك في كتابه »فرصتنا الاخيرة« جاءت على لسان الامير الحسن بان يتم القاء القبض على زعيم عصابة جرائم الرابية, التي افزعت الاردنيين حينذاك وبالفعل تولى جلالة الملك عبدالله الثاني كما يقول الشوابكة قيادة التشكيل الخاص من العمليات الخاصة, الذي نفذ الاوامر وكان الملك في لحظة حرجة في مرمى القاتل, لكنه القدر كما يكرر الشوابكة.

ومن قصص المرحوم الشوابكة ان اسرة مكونة من الوالدين واطفالهما كانت تسكن في بيت شعر بالقرب من احد معسكرات »العمليات الخاصة« ولاحظ الجنود أنها عائلة معدمة فاخذوا يقدمون لها وجبات طعام, وفي احد الايام تحدث الشوابكة للامير عبدالله حينما كان قائدا للعمليات الخاصة عن هذه العائلة, فطلب من موظفي الديوان الملكي تقديم معونة لهذه العائلة وبالفعل جاء احد موظفي الديوان بمعونة مئة دينار واعطاها للعائلة, وحينما علم الملك بقيمة المعونة اشترى للعائلة شقة في ابو نصير وخصص لها راتبا شهريا, وطلب من الشوابكة اعادة مبلغ ال¯ 100 دينار الى الديوان.