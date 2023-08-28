وفاة العين جمال الشوابكة

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين العين جمال الشوابكة.

وكان اسعف العين الشوابكة اليوم إلى المستشفى الاسلامي اثر تعرضه لوعكة صحية وفق مقربين

ولد الفريق الركن المتقاعد جمال سالم فلاح الشوابكة في تاريخ 5 – 5 – 1951

مكان الولادة: خشافية الشوابكة

المؤهل العلمي:

ماجستير علاقات دولية – جامعة نيويورك 2006.

بكالوريوس ادارة – جامعة مؤته 1988م.

دبلوم علوم عسكرية- جامعة مؤتة 1972م

الخبرات العملية:

مستشار خاص لسمو الأمير غازي بن محمد من تاريخ 1/1/2020- ولغاية تاريخه

مستشار عسكري للأزمات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

رئيس مجلس ادارة CLS الأمريكية

مستشار عسكري لرئيس الجمهورية اليمنية

نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة – القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

قائد العمليات الخاصة المشتركة

قائد وحدة الأمن والحماية الخاصة لحماية الطائرات والمطارات والسفارات الأردنية خارج المملكة

رئيس أركان العمليات الخاصة

قائد القوات الخاصة الملكية

قائد مجموعة مكافحة الارهاب – القوات الخاصة الملكية

عضو مجلس الاعيان الثامن والعشرون

عضو مجلس الاعيان التاسع والعشرون

الأوسمة: :

وسام الاستقلال

وسام نجمة الاردن

شارة قمة الوفاق والاتفاق

شارة تقدير الخدمة المخلصة

شارة الكفاءة القيادية

شارة الكفاءة التدريبية

قلادة الحسين ابن علي

وسام اليوبيل الفضي

وسام النهضة

وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثالثة

وسام الكوكب من الدرجة الثانية

وسام الحسين للعطاء المتميز

شارة الكفاءة القيادية

شارة الكفاءة الادارية والفنية