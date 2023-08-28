حلوة يا دُنيا يحاور مسؤولي عمان الأهلية حول كلية طب الأسنان وتميّز الجامعة

د. الحوراني : كلية طب الأسنان في الجامعة متفردة بتجهيزاتها ومختبراتها على صعيد المنطقة إلى جانب عشرات التخصصات النوعية المطلوبة في سوق العمل .

أ.د. ساري حمدان : عمان الأهلية بدأت قوية واستمرت وستبقى … وطب الأسنان إضافة نوعية ، وخدمة المجتمع المحلي أولوية ثابتة لدينا .

أ.د. أنس السعود : عمان الأهلية تتربع على قمة الجامعات الخاصة الأردنية والثالثة محلياً وضمن ألف جامعة عالمياً وفق كيو اس 2024.

وطنا اليوم:كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية “بوليفارد الأهلية” كما يطلق عليها طلبة الجامعة ، تتربع على عرش شقيقاتها الكليات ” الثلاثة عشر” فاتحة ذراعيها عبر مداخلها وساحاتها الخلابة لاستقبال ابنائها الطلبة الجدد .

كاميرا قناة “رؤيا” تجوّلت في حرم الجامعة بين كليات الجامعة ومرافقها وخصّت كلية طب الأسنان بتصوير مبناها الفخم وقاعاتها وتجهيزاتها ومختبراتها الحديثة والمتفردة .

ومع صباح الجامعة الجميل وما بين عبق الزهور ورفيف اوراق الشجر ، كان برنامج ” حلوة يا دنيا” الذي يقدّمه الزميلان فؤاد الكرشة ولميس النوباني يبث يوم الجمعة من حرم الجامعة لقاءً مباشراً مع الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للجامعة والاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ، إلى جانب لقاء مسجّل مع نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود.

وقد تمحور اللقاء حول كلية طب الاسنان المستحدثة الى جانب التخصصات النوعية في الجامعة المواكبة للتطور العلمي المتسارع والمطلوبة في سوق العمل ، والطلبة الوافدين وتعدد جنسياتهم والسياحة التعليمية وخدمة المجتمع المحلي إلى جانب تميّز الجامعة بدخولها نادي أفضل ألف جامعة في العالم (801-850) وتحقيقها المرتبة الاولى على الجامعات الخاصة والثالثة على الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة بعد الجامعة الاردنية وجامعة العلوم و التكنولوجيا وفق التصنيف العالمي (كيو .اس) للعام 2024 .

في البداية رحب الدكتور ماهر الحوراني بقناة رؤيا وبرنامج “حلوة يا دنيا” وقال مداعباً

( الناجحون يلتقون مع بعضهم دوماً… ومن نجاح إلى نجاح ) ثم بارك للطلبة الناجحين في الثانوية العامة ، متمنياً لمن لم يحالفهم الحظ التوفيق والنجاح .

وقال حول كلية طب الاسنان : بالجهد المتميز لفريق الجامعة رئيساً وأعضاء هيئة تدريس وإداريين “وايضا المقاولين ولكل من تعب معنا” في انجاز مشروع الكلية الذي كان كالسهل الممتنع .

ورغم أنه كان صعباً إلا أننا استطعنا تحقيق خطتنا الطموحة لتكون الكلية ليس لها مثيل في المنطقة من حيث بُنيتها وتجهيزاتها ،حيث بدأنا من حيث وصل التطور في هذا المجال في اليابان وايطاليا وامريكا ، لنبدأ بالتجهيزات الحديثة ( روبوت لتعليم الطلبة وهو أول جهاز من نوعه أحضرناه من اليابان رغم كلفته العالية ، وكذلك استخدام الاختراعات المبتكرة كالليزر وتقنية 3D …إلخ).

فالطالب الذي يدرس لدينا يتم تدريبه جيداً لدخول سوق العمل مزوداً بالمهارات والمعارف اللازمة.

وأشار إلى أن الجامعة جاهزة لاستقبال الطلبة وأن التدريس للعام الدراسي الجديد يبدأ في (15/10/2023) وللطلبة والأساتذة في (8/10/2023).

وأشار الدكتور الحوراني إلى طرائق العلاج الحديث في طب الأسنان واستخدام التقنيات الحديثة سواءً للأطفال أو الكبار أو الحالات الخاصة … وأن لدى الجامعة طاقم تدريسي متخصص وعلى دراية وكفاءة عالية .

وفي معرض رده على سؤال حول رفع الجامعة لـــــــ (37) علماً من اعلام الدول وعن النجاح باستقطاب الجامعة للطلبة من هذه الجنسيات قال :

كانت رؤية الجامعة منذ أيام المرحوم الوالد المؤسس ( د. أحمد الحوراني) ولغاية اليوم هي استقطاب الطلبة الوافدين العرب والطلبة من دول اخرى ، وما لذلك من أثر كبير في توفير العملات الصعبة من الخارج للأردن ، إلى جانب أهمية تلقيح الثقافات المتعددة لتتفاعل معاً ولما يمكن أن ينتج عن ذلك من أعمال مشتركة تعود بالنفع والتطور على الوطن ليكون الاردن مركزاً لدراسة وتدريب الطلبة العرب وغيرهم .

وأشار إلى السياحة التعليمية في الاردن ، وأنه لا بد من بذل الجهود ليرتفع عدد الطلبة الوافدين في الجامعات الاردنية من حوالي الأربعين ألف ليصل إلى أرقام أعلى وحتى ليصل إلى نصف مليون ، وما لذلك من أثر هائل على الاقتصاد الاردني عبر دراسة الطلبة أو زيارة ذويهم للاردن ، ليصبح الاردن مركزاً للسياحة التعليمية في الوطن العربي ، لانه لدينا بيئة أردنية خلّابة وشعب مضياف كريم ، ولدينا البنية التحتية والكوادر البشرية والهيئات الادارية المتميزة.. وعليه لا بد من إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين لتسهيل ذلك .

وذكر أن الجامعة بذلت جهوداً كبيرة في التسويق ودفعت كلفة مالية كبيرة لتصل لهذا الاستقطاب الطلابي الذي تتميز به عن غيرها من الجامعات.

وفيما يخص التخصصات النوعية ومركز عمان الاهلية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي أجاب الدكتور الحوراني :

التعليم والتعلم المتسارع والتطورات في المؤسسات التعليمية العالمية بشكل عام رتبت علينا تحدياً لمواكبة هذا التطور السريع ، مما جعلنا نستحدث تخصصات نوعية تواكب سوق العمل محلياً وعربياً وعالمياً الى جانب تزويد الطالب بالمهارات اللازمة لذلك .

وقد قمنا خلال السنوات الماضية بتغيير ما يقارب (30) تخصصاً واستبدلناها بتخصصات نوعية حديثة مطلوبة في سوق العمل منها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية الصيدلانية والعلاج الطبيعي والتجميل وادارة الضيافة وفنون الطهي وكذلك التكنولوجيا الزراعية ودورها في الاسهام في تحقيق الامن الغذائي (وهذا القطاع يوصي به دوماً جلالة الملك) في ظل ما لدينا من ثروة زراعية وثروة حيوانية مما يسهم في تطور الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية .

دون أن ننسى التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والذي قدمت ” قناة رؤيا “دورات في هذا المجال ( سبقتنا فيها) وان شاء الله يكون بيننا تعاون في هذا المجال ، فنحن نهتم بالشراكات المثمرة مع كافة القطاعات الصناعية وغيرها ومنها المراكز والجهات الإعلامية .

وأشار الدكتور ماهر إلى أن الجامعة لديها سكن للأساتذة المغتربين مما يساعدهم على القيام بالابحاث العلمية مشيراً إلى أن لدى الجامعة مركز دوائي وبحوث مشتركة مع مركز الحسين للسرطان ، منوها بوجود سكن الطالبات أيضا .

من جهته الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بعد ان رحب بقناة رؤيا وبرنامج ” حلوة يا دنيا ” وهنأ الناجحين في الثانوية العامة قال :

عمان الاهلية لها 34 عاماً من النجاحات المتتالية ، ولكن حول لماذا عمان الاهلية وطب الاسنان فيها … ذلك لانها حققت المعايير والمتطلبات المطلوبة وأكثر . وأكد أن تخصص طب الاسنان هو تخصص نوعي للجامعة ، وكنا نسابق الزمن ونقول هل نستطيع خلال عام ونيّف أن نقوم ببناء الكلية وتحضير كافة تجهيزاتها الحديثة وفق الطموح؟

ولكن كان لدينا حافز كبير بدعم من رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ومن مجلس الامناء بأية مخصصات نحتاجها ، وقد قمنا بتوقيع اتفاقية مع جامعة فيينا الطبية وهي من أفضل (50) جامعة في العالم حيث شملت الاتفاقية الجانب الاكاديمي والخطط الدراسية المتميزة .

وأضاف : رغم صعوبة المعايير المطلوبة لكلية طب الاسنان لكننا وفرناها ، بدءاً بالمرحلة الاولى ثم المرحلة الثانية بتوفير 200 كرسي (عيادة) لتدريب الطلبة على أحدث الاجهزة والتجهيزات .

وقال : كنت سعيدا جدا عندما زارتنا اللجنة الفنية لترخيص الكلية وكانت شهادتهم تشرح الصدور عندما قالوا : (أنتم عاملين أكثر من المطلوب) … فمثلاً مطلوب 8 مختبرات ولدينا 16 مختبرا…إلخ .

وستكون هذه الكلية مستقبلاً مركزا لتدريب خريجي طب الاسنان ، ونحن كجامعة عمان الاهلية بشكل عام لا نُخرّج طالباً إلا بعد أن يكون جاهزا لسوق العمل في كافة الكليات عبر تدريب الخريجين .

وأضاف: لقد تلمست الجامعة حاجة المجتمع واخذت وفق توجيهات جلالة سيدنا بالاهتمام بالتعليم المهني والتكنولوجيا الزراعية والامن الغذائي .

وفي معرض رده على سؤال حول الجامعة وخدمة المجتمع المحلي قال : نحن جامعة لكل الوطن ، ولكن خدمة المجتمع المحلي من أولويات اي جامعة .

وعمان الاهلية بدأت بتقديم خدماتها لمجتمعها المحلي منذ عهد المرحوم المؤسس حيث تم انشاء أول عيادة للسمع والنطق مجاناً للمجتمع ، واستمرت الجامعة على هذا الطريق في ظل قيادة الدكتور ماهر الحوراني ( رئيس هيئة المديرين) ونائبه السيد عمر الحوراني …. وبقيت العيادة مجاناً، وتعاظم الجهد والتفاعل الكبير مع المجتمع المحلي سواء عبر الايام الطبية المجانية بمحافظة البلقاء ، وتقديم كلية العمارة والتصميم لخطط وتصاميم لميادين في السلط والفحيص . كما تم التفاعل مع نادي الفحيص وايضا نادي السلط بدعم سنوي ثابت وكذلك تقديم مختبر حاسوب كامل مجهز لمدرسة السلط ، الى جانب ان مسرح الارينا هو مسرح ضخم في خدمة المشهد الثقافي والفني من مؤتمرات وحفلات تخرج… الخ

كما نخطط للقيام بعيادات لطب الاسنان مجانا للمجتمع المحلي لانه لدينا 200 كرسي يعني 200 عيادة ، نستطيع من خلالها استقبال المرضى .

وختم الاستاذ الدكتور ساري حديثه بأن جامعة عمان الاهلية بدأت قوية بفكر المرحوم المؤسس الدكتور احمد الحوراني (عام 1989 كترخيص وعام 1990 دراسة ) حيث كان أول رئيس مجلس امناء للجامعة محمد سعيد النابلسي وأول رئيس للجامعة معالي أ.د. ناصر الدين الاسد .

واضاف: واستمرت الجامعة بقوتها … وستبقى كذلك .

الاستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة قال في مداخلة مسجّلة مسبقا:

جامعة عمان الاهلية تتربع على قمة الجامعات الخاصة الاردنية والثالثة على مستوى الجامعات الاردنية بعد الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وضمن أفضل ألف جامعة في العالم حسب تصنيف كيو. اس العالمي للعام 2024.

وأضاف: ان هذا التميّز لم يأت محض صدفة بل ضمن خطة استراتيجية وضعتها ادارة الجامعة من عام 2019 والتي تُركّز على المهام الرئيسية للجامعة ( البحث العلمي وخدمة المجتمع والتدريس).

وفيما يتعلق بالبحث العلمي تضاعف الانتاج البحثي النوعي للجامعة بما يقارب 6 أضعاف من عام 2019 ولغاية 2022 وهذا يعتبر من أعلى النسب في الشرق الاوسط اذا ما قورنت بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس .

وبالنسبة للجانب التدريسي ، جميع البرامج في الجامعة محققة للمعايير العالمية :

§ كلية الصيدلة حاصلة على الاعتماد الامريكي ACBE

§ كلية تقنية المعلومات (قسم الشبكات) حاصل على الاعتماد الدولي الامريكي ABET

§ كلية الهندسة حاصلة على الاعتماد الدولي ABET

§ اللغة الانجليزية على الاعتماد الدولي البريطاني ASIC

§ كلية الاعمال محققة لمعايير الاعتماد الدولي AACCB

§ كلية التمريض محققة لمعايير الاعتماد الدولي ACEN

§ كلية العمارة والتصميم محققة لمعايير الاعتماد الدولي NASAD

اما في مهمة خدمة المجتمع المحلي فتقدم الجامعة العديد من المبادرات في هذا المجال ، وهدفها الأساسي انخراط الطلبة في القطاع الصناعي والتجاري بالتخصصات العلمية ، ليعود بالنفع على المجتمع المحلي وعلى خبراتهم العلمية والاكاديمية قبل التخرج .

***** لمشاهدة المقابلة على الرابطين :

المقابلة – الجزء الاول

المقابلة – الجزء الثاني

***** ولمشاهدة لقطات داخل الحرم الجامعي وكلية طب الاسنان على الرابط :