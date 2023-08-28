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اتحاد كرة القدم يفرض عقوبات مالية على 4 أندية
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كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تقيم حفل وداع وتكريم للأستاذة الدكتورة الحلايقة عميدة الكلية
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فيلادلفيا تعلن عن طرح عطاء التامين الصحي للطلاب
منذ ساعتين
وطنا اليوم:فيلادلفيا تعلن عن طرح عطاء التامين الصحي للطلاب
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24 ساعة
14:00
الأعيان يقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
13:55
الهواري : 200 ألف ولادة للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة
13:49
الاردنيون بالمرتبة الثالثة عربيا في زيارة تركيا
13:47
أحزاب إرادة.. حشد وتقدم.. والصالون السياسي؟.. (صور وفيديو)
13:40
حل قريب لمعضلة التقارير الطبية لنسب العجز في حوادث السير
13:37
اتحاد كرة القدم يفرض عقوبات مالية على 4 أندية
13:33
كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تقيم حفل وداع وتكريم للأستاذة الدكتورة الحلايقة عميدة الكلية
13:11
تفاصيل الدورة السادسة والعشرون لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى
12:27
المحتجون بمدينة السويداء السورية يغلقون مقر حزب البعث
12:20
ردم 3 أبار مخالفة تسحب آلاف الأمتار من المياه
12:14
اليابان خير أمة أخرجت للناس.. تصريح ساويرس الذي أجج عاصفة من الجدل
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وفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليب
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حوادث وجرائم
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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من نحن