وفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليب

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى العقيد المتقاعد سميح سعيد فالح القرعان أبو شجاع إثر مرض عضال ألم به مؤخرا ولم يمهله طويلا عن عمر يناهز 63 عاما.

وسيشيع جثمانه ظهر اليوم من مسجد الطيبة الكبير إلى مقبرة الطيبة الشرقية/إربد.

ونعى الأهل والأصدقاء ومحبي أبو شجاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين رجلا كان أهلا للشكر والفزعة، ومعددين مناقبه خلال خدمته العسركية في جهاز الأمن العام وحتى بعد تقاعده حيث كان مشاركا ومعزبا سواء بأفراح او أتراح الناس.

وفيما تداول آخرون أحد مواقف الفقيد المؤثرة والتي نشرها عام 2016، حيث كان يحمل رتبة مقدم ويشغل وقتها مديرا لمركز امن الحسين في الزرقاء وأدخلت عليه سيدة أردنية في قضية سرقة غريبة “كيس حليب” من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وتم ضبطها وإحضارها لتوديعها للقضاء .. وعند سؤاله لها هل سرقتي؟ أجابت نعم سرقت.. وعند توجيه سؤال آخر لها لماذا سرقت من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تحديدا؟ أجابت : لأن طفلي جائع واخترت المؤسسة لأنها أموال دولة ومن واجب الدولة إشباع إبني.

وكان الإجراء من القرعان آنذاك أن اوقف حد السرقة واكرمها بما قدره الله عليه وأطلق سراح تلك السيدة .

نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والجنة.

إنا لله وإنا إليه راجعون