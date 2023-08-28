الّلغة العربيّة في غُرفة العِناية الحثيثة

د. لينا جزراوي

كتب إبن خلدون في مُقدّمته قبل زمن طويل : “أن المَغلوب مولَعٌ بتقليد الغالِب” ، واليوم تبدو لي هذه العبارة صحيحة جدّا ،خصوصا وأنا أرصُد يوميّا ظاهِرة أصبحت مُنتشِرة جدا في عمّان، وضواحيها ، وهي ظاهرة التّواصل اليومي باللغة الإنجليزيّة بين الشّباب والشّابات ، وضعف اللغة العربيّة لديهم ، ولا يتوقّف الضّعف على مهارات الكتابة، وقواعِد اللغة وحدها ، بل يتجاوزها لضعفٍ شديدٍ في فهم ما يمرّ على رؤوسِهم من مَنشورات وسطور بسيطة جدّا على صفحات السوشال ميديا ، فهم لا يقرأون باللّغة العربيّة ، وإن قرأوا في الغالِب لا يفهمون . وهذا برأيي مُؤشّرٌ على فُقدان الهُويّة ، ودليلٌ على حالة من الإرتِباك الّتي تجعل الشباب غير مُدركٍ لماهيّته ، ولثقافته ، ولقيَمه . لقد انتشرت هذه الظاهرة لدرجة أن التّواصل اليوميّ لدى بعض العائِلات العمّانيّة بين أفراد العائِلة الواحدة ، وداخل البيت الواحِد ، أصبح باللغة الإنجليزيّة ، و أرصُد يوميّا أمّهات يتحدّثْنَ مع أطفالهنّ باللغة الإنجليزيّة في مراكز التسوّق ،وفي العيادات الطبيّة، وفي المطاعِم، وفي الحدائِق العامّة ؛ أطفالٌ لا تتجاوز أعمارهم ال 4 سنوات تَعطّلت لديهم القُدرة والقابليّة ، والرّغبة لتعلّم اللغة العربيّة !!!

أُدرِك تمامًا أهميّة اللغّة الانجليزية اليوم لغايات العمل ،ولغايات فتح أبواب التوظيف للشّباب مع المؤسسات ،والمنظّمات الدوليّة والأجنبيّة ،ولست ضدّ إتقانها ؛ لكن كيف نقبل أن تُقتُل لُغتنا بهذا الشّكل الفجّ ، وداخِل بيوتنا و عقول أبنائِنا !!!!! إنّ خسارة اللغة العربيّة هي خسارةٌ للهُويّة ، وخسارة للثّقافة، وخسارة للقيم ، وللأهل الّذين يتخوّفون من الإختِراق الثّقافي الغربيّ لمجتمعاتنا ، وانتِشار قيم ،وأفكار لا تُشبهنا ولا تُشبِه بيئتنا أقول ؛ إنّ اللغة العربيّة هي السبيل لحِماية الجيل من آثار هذا الإختِراق ، لأنها ليست مُجرّد أداة للتّواصل ، بل هي مِظلّة قادرة على حِماية الأجيال القادِمة من خطر الفوضى الرقميّة والقيميّة والثّقافيّة الّتي نعيش في عصرها اليوم .

قبل فترة قصيرة زارتني صديقة أجنبيّة جاءت الى عمّان لتُقوّي لغتها العربيّة ، حيث كانت تتعلم اللغة العربيّة في بلدها ،وكانت ترغب بالتدرّب على اللغة في مُجتمع عمّان المحلّي ، وبعد شهر من الإقامة أخبرتني أنّها قررّت الذهاب الى دمشق قائِلة : أن كلّ الأردنيين الذّين قابلتهم يتحدّثون الإنجليزيّة بطلاقة ، ولا أجد من أتحدُث معه العربيّة.

فتخيّل يا رعاك الله.