بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

ماليزيا تمنح أكاديمي بجامعة الزيتونة جائزة “أيقونة الخرّيجين الدوليّين”

منذ ساعتين
ماليزيا تمنح أكاديمي بجامعة الزيتونة جائزة “أيقونة الخرّيجين الدوليّين”

وطنا اليوم: قرر مجلس العمداء في جامعة ترينجانو الماليزية، منح الأكاديمي الأردني، الدكتور بلال محمود الوادي، نائب رئيس الجمعية الأردنية لريادة الأعمال وعضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة الزيتونة؛ جائزة “أيقونة الخرّيجين الدوليّين”.

وقال الدكتور الوادي، في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، إن الجائزة تضمنت تنافساً كبيراً بين الدارسين بالجامعات الماليزية من مختلف دول العالم، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الماليزية وعمداء الكليات وممثلين من قطاع التعليم العالي ومنظمات المجتمع المحلي والسفراء من مختلف دول العالم.

واختارت الجامعة الوادي لكونه من أبرز الخبراء والمؤثّرين بالشرق الأوسط في حقل ريادة الأعمال والابتكار، من خلال مساهمته في تدريب وتوجيه وإرشاد وتطوير المئات من المشاريع الريادية ورواد الأعمال والمبتكرين في ماليزيا ومختلف دول العالم، وحصوله على أكثر من 14 جائزة ووساماً دولياً في هذا المجال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:01

طلاب جامعة إربد يطلقون مبادرة “سقينا الطيور” في الحدائق والساحات

22:16

العبادي يوجه نداء لاجهزة الدولة لهذا السبب

20:47

ابو السمن ومحافظة يبحثان سير العمل في مشاريع أبنية مدرسية

20:28

تأهيل مرتبات الأمن العام استعدادا لإنفاذ قانون السير الجديد

20:19

الأمانة : هدم منازل في جبل الجوفة تمهيدا لاستحداث منطقة خضراء

20:10

ضبط مطلوب تهجّم على احد المحال في العاصمة

20:05

رغبة في تطبيع جديد.. وزير خارجية الاحتلال يجتمع مع وزيرة عربية

20:01

#عاجل قريبا .. قرارات جريئة في الطريق بملف السياحة الدينية

19:54

الأردن يكشف سبب تأخر مشروع كبير مع مصر والسعودية

19:49

عجلون تشهد نشاط سياحي منذ بداية العام الحالي

19:49

اعلان إصدار كتاب بعنوان: مقدمة في جيولوجيا الأردن (An Introduction to the Geology of Jordan)

19:46

الإلتزام الملكي

وفيات
وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023عم النائب السابق شرف الهياجنة في ذمة اللهوفيات الجمعة 25-8-2023وفيات الخميس 24-8-2023