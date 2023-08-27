بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

طلاب جامعة إربد يطلقون مبادرة “سقينا الطيور” في الحدائق والساحات

منذ ساعتين
طلاب جامعة إربد يطلقون مبادرة “سقينا الطيور” في الحدائق والساحات

وطنا اليوم: أطلق طلبة في جامعة إربد الأهلية، اليوم الأحد، مبادرة “سقيا الطيور”، والتي تقوم على توزيع سقايات شرب مياه للطيور في حدائق وساحات ومباني الجامعة.
وثمن رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الخصاونة، المبادرة الإيجابية للطلبة والتي تستهدف المحافظة على التنوع البيولوجي للطيور والتقليل من نفوقها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
وأشار الى أهمية المبادرة في إحياء السنة النبوية وتعاليم الدين الإسلامي التي تحث على الرفق بالحيوان، وتعزيز تقاليد قيم المجتمع الأردني التي كان يقوم بها الآباء والأجداد وغرسها في نفوس الأبناء، بالإضافة إلى تعزيز حب الطبيعة والمحافظة على البيئة لدى الأجيال الناشئة.
من جهته، أشار عميد شؤون الطلبة، الدكتور فرح الزوايدة، الى أن مشاهد الطيور التي تموت من شدة العطش تحت شمس الصيف الحارقة كانت السبب الرئيس لانطلاق حملة السقاية.
بدوره، قال القائم على إدارة المبادرة، الطالب محمد الشحمة، إن المبادرة انطلقت كإحدى المبادرات التي تهدف إلى عمل تطوعي مستدام، وتهيئة المجال لخدمة الحيوانات والطيور وحمايتها من الموت عطشاً، بشراكة عدد من طلبة الجامعة، ولحث الأفراد على الرحمة بالحيوان والمشاركة المجتمعية تحت مظلة واحدة لهذا الغرض.
ولفت إلى أن خطة المبادرة ستشمل مناطق خارج حرم الجامعة، مشيرا إلى أن منصات السقاية تتحلى بمواصفات سهولة التركيب، وخفة الوزن، وسلاسة شرب الطيور، مع استمرارها طيلة أيام السنة لضمان تحقيق الهدف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:09

ماليزيا تمنح أكاديمي بجامعة الزيتونة جائزة “أيقونة الخرّيجين الدوليّين”

22:16

العبادي يوجه نداء لاجهزة الدولة لهذا السبب

20:47

ابو السمن ومحافظة يبحثان سير العمل في مشاريع أبنية مدرسية

20:28

تأهيل مرتبات الأمن العام استعدادا لإنفاذ قانون السير الجديد

20:19

الأمانة : هدم منازل في جبل الجوفة تمهيدا لاستحداث منطقة خضراء

20:10

ضبط مطلوب تهجّم على احد المحال في العاصمة

20:05

رغبة في تطبيع جديد.. وزير خارجية الاحتلال يجتمع مع وزيرة عربية

20:01

#عاجل قريبا .. قرارات جريئة في الطريق بملف السياحة الدينية

19:54

الأردن يكشف سبب تأخر مشروع كبير مع مصر والسعودية

19:49

عجلون تشهد نشاط سياحي منذ بداية العام الحالي

19:49

اعلان إصدار كتاب بعنوان: مقدمة في جيولوجيا الأردن (An Introduction to the Geology of Jordan)

19:46

الإلتزام الملكي

وفيات
وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023عم النائب السابق شرف الهياجنة في ذمة اللهوفيات الجمعة 25-8-2023وفيات الخميس 24-8-2023