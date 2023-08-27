طلاب جامعة إربد يطلقون مبادرة “سقينا الطيور” في الحدائق والساحات

وطنا اليوم: أطلق طلبة في جامعة إربد الأهلية، اليوم الأحد، مبادرة “سقيا الطيور”، والتي تقوم على توزيع سقايات شرب مياه للطيور في حدائق وساحات ومباني الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الخصاونة، المبادرة الإيجابية للطلبة والتي تستهدف المحافظة على التنوع البيولوجي للطيور والتقليل من نفوقها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأشار الى أهمية المبادرة في إحياء السنة النبوية وتعاليم الدين الإسلامي التي تحث على الرفق بالحيوان، وتعزيز تقاليد قيم المجتمع الأردني التي كان يقوم بها الآباء والأجداد وغرسها في نفوس الأبناء، بالإضافة إلى تعزيز حب الطبيعة والمحافظة على البيئة لدى الأجيال الناشئة.

من جهته، أشار عميد شؤون الطلبة، الدكتور فرح الزوايدة، الى أن مشاهد الطيور التي تموت من شدة العطش تحت شمس الصيف الحارقة كانت السبب الرئيس لانطلاق حملة السقاية.

بدوره، قال القائم على إدارة المبادرة، الطالب محمد الشحمة، إن المبادرة انطلقت كإحدى المبادرات التي تهدف إلى عمل تطوعي مستدام، وتهيئة المجال لخدمة الحيوانات والطيور وحمايتها من الموت عطشاً، بشراكة عدد من طلبة الجامعة، ولحث الأفراد على الرحمة بالحيوان والمشاركة المجتمعية تحت مظلة واحدة لهذا الغرض.

ولفت إلى أن خطة المبادرة ستشمل مناطق خارج حرم الجامعة، مشيرا إلى أن منصات السقاية تتحلى بمواصفات سهولة التركيب، وخفة الوزن، وسلاسة شرب الطيور، مع استمرارها طيلة أيام السنة لضمان تحقيق الهدف.