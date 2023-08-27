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جامعة جدارا توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي

منذ 3 ساعات
جامعة جدارا توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي

وطنا اليوم: وقعت في جامعة جدارا، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون، مع الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي، ومقرها العاصمة البريطانية لندن.

ووقع الاتفاقية عن الجامعة جدارا رئيسها بالوكالة الدكتور حابس الزبون، وعن الهيئة مديرها الإقليمي الدكتور علي هلال البقوم.

وأكد الزبون أهمية عقد هذه الاتفاقيات لما تحققه من فائدة كبيرة تعود على الجامعة، من خلال عقد مؤتمرات علمية وبحثية متخصصة، والنهوض بمستوى البحث العلمي وإصدار الدوريات العلمية المحكمة.

بدوره، أعرب الدكتور البقوم عن إعجابه بمستوى الجامعة المتميز في برامجها الأكاديمية وتخصصاتها وبنيتها التحتية، مبينا أن الهيئة العالمية للتسويق تعنُى بعقد المؤتمرات العلمية وإصدار الدوريات العلمية المحكمة والبحثية المتخصصة.


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