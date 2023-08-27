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“هندسة اليرموك” تطور خلطة خرسانية تمتص ضوء الشمس وتعكسه لمدة 8 ساعات

منذ ساعتين
“هندسة اليرموك” تطور خلطة خرسانية تمتص ضوء الشمس وتعكسه لمدة 8 ساعات

وطنا اليوم: تمكن فريق من طلبة قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك، من تطوير خلطة خرسانية تمتص الضوء الشمسي خلال النهار، وتعكسه ليلاً بمدة إنبعاث تصل إلى 8 ساعات.

وقال المشرف على الفريق عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية الدكتور فارس مطالقة، إن هذا الإنجاز عبارة عن خلطة خرسانية من الاسمنت والرمل تم إضافة مواد كيميائية لها تحتوي على خواص امتصاص واحتجاز للضوء الشمسي.

وبين أن الخلطة الخرسانية الذاتية الإضاءة قد تكون بديلاً مستداماً عن الخرسانة التقليدية، حيث تعمل على الإنارة الطبيعية للمباني والهياكل الحضرية وجوانب الطرق في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها مصادر للطاقة الكهربائية، الأمر الذي سيسهم في توفير الطاقة الكهربائية الاستهلاكية، وتقليل الحاجة إلى مصادر الإضاءة الاصطناعية خلال ساعات الليل.

وأضاف المطالقة، أن لهذه الخرسانة خواص ميكانيكية مشابهة للخرسانة العادية من حيث القوة وتحمل الظروف المناخية، مشيرا إلى أن تكلفة تطويرها في مختبرات الكلية أقل بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالخرسانة المضيئة التي طورها علماء مختصون في عدد من دول العالم.

وعبر الفريق الطلابي وهم: “بيان الزيوت، رغد طوالبة، بشار العزام، ضحى الشناق ومحمد التميمي”، عن سعادتهم البالغة بتطوير هذه الخلطة ، مشيرين إلى أنها تعد إسهاما هاما في مجال التكنولوجيا البيئية والمستدامة.


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