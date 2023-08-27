بعد حادث سير دام.. فاشينستا كويتية تتصدر مواقع التواصل

وطنا اليوم:يتصدر اسم العارضة فاطمة المؤمن منذ أمس الخميس، مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد اتهامات كالها ناشطون لها بالوقوف وراء حادث سير تسبب بمقتل مواطنين اثنين.

وكانت صحيفة “السياسة” الكويتية، قد أوردت يوم أمس، أن مواطنين فارقا الحياة على الفور، في حادث اصطدام سيارتين بمحافظة العاصمة، إحداهما تقودها “فاشينستا”، والثانية فيها 4 مواطنين.

وأوضحت الصحيفة أنه عقب ورود بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية والإسعاف عن الحادث، تم الانتقال إلى الموقع ومشاهدة سيارتين الأولى بها “الفاشينستا”، والأخرى بها 4 شباب تبين أنهم مواطنون، حيث توفي السائق ومرافقه فيما أصيب اثنان آخران كانا معهما، نقلا إلى المستشفى، وأمر المحقق برفع الجثتين وحجز “الفاشينستا”.

وكشفت حسابات فنية على شبكات التواصل الاجتماعي، تطورات مثيرة حول قضية اعتقال الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، بعد تسبّبها بقتل شخصين بحادث سير مرّوع وهي تقود سيارتها تحت تأثير الكحول وتجاوزها شارة المرور الحمراء.

وذكرت “شبكة الكويت” أن شقيقة النجمة الخليجية، المحامية مريم المؤمن اتهمت الشباب الذين كانوا في السيارة الأخرى بمحاولة التحرش بها.

وأشارت إلى العثور على 4 علب من مخدر “اللاريكا” في السيارة التي كانت تقودها فاطمة المؤمن، لافتةً إلى توجيه لها تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار.

وكشف حساب “سناب شاهين” أن الشاب صاحب سيارة البنتلي التي كانت تقودها فاطمة المؤمن، يدعى م. المرزوق.

وأن الفاشينستا اعترفت بكل شيء بعد وصول التحليل الذي يثبت قيادتها المركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

من هي فاطمة المؤمن؟

وسرعان ما انتشر على مواقع التواصل، اسم العارضة فاطمة المؤمن، على أنها المتسببة في الحادث، وبأنها موقوفة لدى الشرطة الكويتية، فيما تحدثت شائعات عن فرارها من الحجز.

لكن موقع “المجلس الكويتي”، أكد بأن العارضة لا تزال موقوفة بعد الحادث، الذي وقع عند تقاطع السور مع الملك فهد، وكانت بحالة غير طبيعية، وفق “المجلس”، الذي أضاف بأن هذه الأخيرة تواجه 3 تهم، وهي (قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء).

ولمع اسم فاطمة المؤمن خبيرة تجميل وعارضة أزياء كويتية، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، وهي تبلغ من العمر 30 عامًا ويتجاوز عدد متابعيها مليوني متابع على منصة “إنستغرام”.

وكانت صحيفة “السياسة”، قد أوردت نقلًا عن بيانات رسمية، أن حوادث السير تتصدر قائمة الوفيات لأسباب خارجية، خلال عام 2022، إذ تشكل 47.7% من إجمالي الوفيات بالبلاد بواقع 335 حالة وفاة، من بينها 144 حالة وفاة لمواطنين و191 حالة لوافدين.

وحلت ثانيًا وفيات الإيذاء المتعمد للذات “الانتحار” بنحو 11% من حالات الوفاة، إذ بلغ عددهم الإجمالي 77 حالة من بينها 3 مواطنين و74 وافدً