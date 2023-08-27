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طلبة توجيهي للتعليم العالي: لا لتخفيض مقاعد التنافس

منذ ساعة واحدة
طلبة توجيهي للتعليم العالي: لا لتخفيض مقاعد التنافس

وطنا اليوم:نفذ عدد من طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على تقليص مقاعد الجامعات وخاصة لتخصص الطب بنسب تجاوزت الـ 70%.
وطالبوا الوزارة بالتراجع عن قرار “تقليص المقاعد الجامعية” لضمان مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وذُكر في لافتات احتجاجية: “لا لظلم التوجيهي.. رجعولنا مقاعدنا”، وطالب أحدهم “لا لتخفيض مقاعد التنافس”.
وقال الطلبة إن القرار جاء متأخرا ودون مقدّمات، مشيرين إلى أنه يضر بحقوقهم.
ودعوا الوزارة إلى ترك اختيار الطالب الجامعي وفقا لمعدله بالتوجيهي.
وقرر مجلس التعليم العالي إيقاف القبول في 74 تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و114 تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024.
كما تمضي الوزارة بالتخفيض التدريجي لأعداد الطلبة المقبولين في تخصصي الطب، وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية، والذي بدأ من بداية العام الجامعي الماضي، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص


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