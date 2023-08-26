الحكومة الرقمية تمنح العلوم التطبيقية الأردنية جائزة الجامعة الرقمية

وطنا اليوم: أعلن برنامج “حكومة رقمية” التابع للمجلس الأعلى للتنمية عن إختيار جامعة العلوم التطبيقية في الأردن لمنحها جائزة “الجامعة الرقمية 2023″، وجاء هذا الإعلان ضمن الجوائز الإستثنائية التي يمنحها البرنامج بهدف تعزيز التحول الذكي والرقمي في مختلف القطاعات الحيوية في الدول العربية ومن أهمها قطاع التعليم العالي والجامعي.



وبهذه المناسبة أكد د. باسل ياسين، الأمين العام المساعد للشؤون العربية في المجلس، أن هذا الإختيار يأتي بناءاً على التقييم الدوري والعام لمجموعة من المؤسسات التعليمية على مستوى المنطقة العربية وفقاً لمعايير وضوابط محددة منها ما يتعلق بالمحتوى الرقمي والمنصات الإلكترونية والذكية التي طورتها الجامعة لخدمة طلابها وكادرها التعليمي بالإضافة إلى التطوير التقني الذي أحدثته الجامعة في التجهيزات والمختبرات والمرافق والخطط الدراسية ومواكبتها للتطور العالمي والتكنولوجي في مجال التعليم الجامعي.

ومن جهته أعرب د. هيثم أبوخديجة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة عن فخره واعتزازه بجائزة “الجامعة الرقمية 2023” التي جاءت كإستحقاق يؤكد النهج الحكيم الذي تتخذه الجامعة منذ تأسيسها كمؤسسة تعليمية رائدة تستشرف آفاق المستقبل وتحرص على مواكبة التطور العالمي في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم.

وأضاف “أن التطبيقية أولى الجامعات التي سعت لتقليل الفجوة الإلكترونية في التعليم والخدمات المقدمة قبل فترة كورونا، لذلك قامت بتوفير التجهيزات والمنصات اللازمة مما سهل عملية الانتقال للتعلم عن بعد وأدى لسير العملية التعليمية على أكمل وجه، وجاء حصولنا على تقييم خمسة نجوم في التعليم الإلكتروني من QS كأول جامعة محلياً والثالثة على مستوى الشرق الأوسط تأكيداً على جاهزيتنا لتوصيل المعرفة من خلال القنوات الرقمية وقدرتنا على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم عن بعد”.



كما أكد أن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أصبحت الجامعة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة من حيث النشر في البحث العلمي حيث بلغ عدد البحوث العلمية الصادرة عن الجامعة والمنشورة في قاعدة بيانات (SCOPUS) لعام 2023 (864) بحثاً، بالإضافة إلى أن الجامعة عملت على إنشاء أندية طلابية ومجتمعية شجعت الطلبة على استكشاف وتطوير مهاراتهم الإلكترونية خارج الإطار التدريسي التقليدي مثل صناعة الروبوتات وتطوير الألعاب الرقمية.

وجدير بالذكر أن برنامج الحكومة الرقمية أحد أهم البرامج التي تسلط الضوء على التحول الرقمي في خدمات القطاع الحكومي والخاص حيث إنطلق تحت مسمى الحكومة الذكية عام 2014، و تم تقييمه في مؤتمر جنيف الدولي للمعلومات عام 2016 كأفضل برنامج عربي يثقف الجمهور حول التحول الذكي للخدمات والتطور التكنولوجي في مختلف مناحي الحياة المعاصرة، وعلى مستوى الجامعة العربية صدرت التوصية من اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني عام 2021 بإعتماد البرنامج وتعميمه على الدول العربية الأعضاء.