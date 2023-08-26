محافظ إربد: فعاليات صيف الأردن حققت نجاحات متميزة

وطنا اليوم: تابع فعاليات صيف الأردن التي أقيمت في إربد واحتضنتها مدينة الحسن الرياضية، أكثر من 100 ألف شخص استمتعوا بأجواء الفرح والترفيه التي وفرتها الفعاليات على مدى 8 أمسيات.

وقال محافظ اربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن صيف الأردن في إربد حقق نجاحات متميزة على أكثر من صعيد في مقدمتها عدد الحضور الكبير وتنوع الفقرات التي اختيرت بعناية لتلائم مختلف شرائح المجتمع .

وأشار العتوم، إلى أن فعاليات المهرجان أسهمت بإثراء المشهد الثقافي والفني، وأن الأجواء الآمنة والمريحة التي وفرتها الأجهزة الأمنية بمختلف مرتباتها، شجعت العائلات على الحضور والتفاعل مع الفعاليات بشكل كبير، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الزخم الكبير في الحضور، إلا أنه لم تسجل أي حادثة تذكر وهو ما شجع على مزيد من الإقبال على متابعة الفعاليات.

وبين المحافظ العتوم أن المهرجان، وفر منصة تسويقية مباشرة تمكنت خلالها أكثر من 100 جمعية وأسرة من عرض وبيع منتجاتها، مشيدا بجهود إدارة مدينة الحسن التي احتضنت الفعاليات، وجهود هيئة شباب كلنا الأردن في التنظيم والإشراف على الفعاليات.

من جهته، أشار مدير التنمية الاجتماعية لمحافظة إربد محمد أبو طربوش، أن البازار الخيري الذي أقيم على هامش الفعاليات، حقق نجاحا كبيرا انعكس على حجم المبيعات التي زادت على 50 ألف دينار.

وعبر مواطنون، عن سعادتهم بأجواء الفرح والترويح التي وفرها المهرجان لكل أفراد العائلة وسط أجواء مثالية.