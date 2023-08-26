تقديرا لجهودها الأكاديمية.. المؤرخة هند أبو الشعر الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2023

وطنا اليوم: أعلن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس في بيان رسمي اليوم، عن اختيار المؤرخة، والأكاديمية الدكتورة هند أبو الشعر الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2023 الذي يقيمه اتحاد الناشرين في 21 أيلول القادم، ولمدة 10 أيام في قاعة معرض عمان للسيارات- طريق المطار.

والدكتورة أبو الشعر، أكاديمية ومؤرخة أردنية، تكتب القصة القصيرة، والنصوص، والمقالات الصحفية ، والدراسات التاريخية، وأستاذة جامعية، شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات التاريخية والأدبية داخل وخارج الأردن، وأشرفت على العديد من الرسائل الجامعية، صدر لها حتى الآن 86 كتابا منشورا بين القصص والدراسات التاريخية والكتب الوثائقية، ولها موسوعة منشورة في (تاريخ الأردن في عهد الإمارة ) في أربع مجلدات صادر عن جامعة فيلادلفيا، بواقع أكثر من 2000 صفحة، و تعمل الآن على مشروع كبير لدراسة (ريف الأردن في القرن التاسع عشر ) وهو قيد التأليف.

ويقام معرض عمان الدولي للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى، وتستمر فعاليات دورته (22) حتى 30 أيلول القادم، وتحل دولة قطر الشقيقة ضيف الشرف لهذه الدورة من خلال برنامج ثقافي متنوع يعكس تميز المشهد الثقافي القطري، والنجاح الذي حققه الأشقاء في مختلف المجالات ولا سيما الثقافية منها، وينسجم مع البرنامج الثقافي للمعرض.

وقال أبو فارس في بيانه، إن اختيار أبو الشعر من قبل اللجنة الثقافية للمعرض، جاء تقديرا لجهودها الأكاديمية في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية، واسهاماتها في مجال تاريخ الأردن الحديث والمعاصر، وتأثيرها المعرفي والاكاديمي في الأردن والعالم العربي، وتحديدا في الدراسات التاريخية

وأضاف أن المعرض سوف يحتفي بالدكتورة أبو الشعر من خلال ندوة متخصصة ضمن البرنامج الثقافي للمعرض تلقي الضوء على تجربتها في مجال التأليف والتوثيق بمشاركة عدد من الأدباء، كما احتفى المعرض خلال دوراته الماضية بعدد من الكتاب والأدباء والمثقفين من خلال شخصية المعرض الثقافية التي أصبحت جزءا رئيسيا من فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب.

بدورها، قالت الدكتورة أبو الشعر “تشرفت بأكثر من تكريم بندوات خاصة من مؤسسات الوطن الفكرية والثقافية ، أما تكريم معرض عمان الدولي للكتاب فهو استثنائي، لأنه يمثلني كمؤلفة وكاتبة لعلاقتي بالكتاب الذي انتجه وأنشره وأودعه فكري ونتاج عقلي وإبداعي في عالم القصة القصيرة أو بنشر دراساتي في تاريخ بلاد الشام وتحديدا في تاريخ الأردن، واختياري شخصية العام الثقافية للدورة الحالية لعام 2023 أفرحني حقا لأنه يمثل التقدير الحقيقي لجهودي في عالم التأليف والنشر، وهو العالم القريب من روحي وعقلي وقلبي.



وأعربت عن شكرها لاتحاد الناشرين في الأردن على اختيارهم لها شخصية ثقافية للمعرض لهذه الدورة، موضحة أنه تكريم حقيقي بعد أن نشرت 86 كتابا، “أنا عالمي هو الكتاب مؤلفة وقارئة واستاذة جامعية تعلم بالحرف والكتاب، وتودع كتبها روحها وفكرها ونتاج عقلها وقلبها ، شكرا من الأعماق، ولك مني تحيات وود دائم ومتجدد”.

وأشارت الدكتورة أبو الشعر إلى أن استضافة دولة قطر الشقيقة بفعالياتها الثقافية ضيف الشرف لمعرض عمان للكتاب يعد فرصة أمام زوار المعرض كي يطلعوا على هذا التاريخ الحضاري، وأن يتعرفوا إلى دور قطر عبر التاريخ، وهو دور مدهش، ولا يعرفه القارئ العادي.

يشار إلى أن الدكتورة أبو الشعر، مواليد عجلون، وحاصلة على عدد من الجوائز، إضافة إلى وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز والإبداع عام 2016، وجائزة الدولة التقديرية عام 2021 م عن مجمل أعمالها في حقل العلوم الاجتماعية وتاريخ الأردن، ووسام زهرة المدائن عام 2023 م عن كتابها (القدس في أواخر العهد العثماني 1908 – 1914 م )، كرمت من قبل مؤسسات ثقافية لأكثر من مرة داخل وخارج الأردن، كما ترجمت بعض أعمالها إلى اللغة التركية، واللغة الكردية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، وهي عضو في عدد من المؤسسات الثقافية.