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تكريم 53 طالبا وطالبة من الحاصلين على أكثر من 90% في مدارس الجامعة

منذ ساعة واحدة
تكريم 53 طالبا وطالبة من الحاصلين على أكثر من 90% في مدارس الجامعة

وطنا اليوم: تحت رعاية رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني كرمت مجموعة مدارس الجامعة كوكبة من خريجيها المتميزين الّذين حققوا معدلات مرتفعة ومراكز مرموقة بين أوائل الطلبة في الثانوية العامة والذين حصلوا على معدلات ما فوق 90 % وبلغ عددهم 53 طالبا وطالبة .

 

وقد قام بتكريم الطلبة (مندوباً عن رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني) الاستاذ الدكتور أنس السعود نائب رئيس جامعة عمان الاهلية للعلاقات الدولية والجودة ، بحضورالسيّدة نادية الحوراني المشرف العام للمدراس، ومدراء مجموعة مدارس الجامعة، الأستاذة لميس الحوراني مديرة قسم البنات، والأستاذة نسرين الرواجفة مديرة قسم البنين في مدارس الجامعة الأولى، والأستاذة منار المومني مديرة مدارس الجامعة الثانية.

 

وقد حضر الحفل اعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الادارية في مجموعة المدارس وحشد من أولياء أمور الطلبة.

 

 


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