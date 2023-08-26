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يوسف البشتاوي يرعى تخريج دفعة من خريجي أصول الدين والفقه من بوركينافاسو

منذ ساعة واحدة
يوسف البشتاوي يرعى تخريج دفعة من خريجي أصول الدين والفقه من بوركينافاسو

وطنا اليوم- رعا سعادة المحامي يوسف محمد البشتاوي، القنصل الفخري لجمهورية بوركينا تخريج فوج من طلاب أصول الدين والفقه/ من جامعة العلوم الاسلامية العالمية / الاردن

وأعرب “البشتاوي” عن سعادته بتخريج كوكبه من خريجي أصول الدين والفقه، قائلا: “إن شاء الله يكونوا أداة لنشر الدين في بلادهم”.

 

وتسعى جامعة العلوم الإسلامية إلى الجمع بين المعرفة والفضيلة المرتكزة على الإيمان والحكمة، بحيث تكون جامعة إسلامية عصرية شاملة ورائدة في منهجيتها وخططها الدراسية لتتميز كواحدة من أرقى الجامعات على المستويات العربية والإقليمية والإسلامية والعالمية، وذلك من خلال كونها منارة لبحوث الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، ولتخريج كوادر وعلماء مجتهدين في مختلف تخصصات العلوم الشرعية والإنسانية والطبيعية، متسلحين بالعلم والإيمان وبأخلاقيات مهنية عالية وفق تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.

تهدف الجامعة إلى تزويد العالمين العربي والإسلامي بمختصين قادرين على إبراز الصورة المشرقة للإسلام والمسلمين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون والعمارة الإسلامية اسهاما منها في المشروع الحضاري الإسلامي.

 

 

 


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