د.الحوراني يُكرّم عمداء عمان الأهلية ممن انتهت خدمتهم في الجامعة

وطنا اليوم:قام رئيس هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونواب الرئيس والسادة العمداء بتكريم العمداء السابقين ممن أنتهت خدمتهم في الجامعة وهم:

· الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية وعميد البحث العلمي .

· الأستاذ الدكتور معتصم عبد الجابر عميد كلية الهندسة .

· الأستاذ الدكتور عبد السلام الشبول عميد كلية العمارة والتصميم .

· الأستاذ الدكتورة ربا البطاينة عميدة كلية الآداب والعلوم.

وقد شكر الدكتور ماهر الحوراني جهود العمداء السابقين المتميزة ، وأكد: أن نجاح وتميز الجامعة يحتاج لقيادة مهنية عالية تستنهض جهود كافة العاملين في الجامعة وفي مختلف مواقعهم.

وبين الحوراني أن الجامعة حريصة على إنجاح مسيرتها نحو دعم برامجها ومشاريعها في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي، حيث يتوفر في الجامعة الكفاءات والخبرات من أعضاء الهيئة التدريسية والاداريين ما يجعلنا قادرين على أن نكون الأفضل، ومتفائلين بما هو قادم من خير للوطن والجامعة.

منوها بالإنجازات الكبيرة التي تحققت وما زالت تشكل نقلة نوعية في تحسين الأداء وهذا ما يحفز الجميع على ديمومة تقديم الخدمات للأفضل.

من جهته شكر رئيس الجامعة جهود العمداء السابقين لخدمتهم، مؤكداً أنهم ساهموا في الانجازات التي حققتها الجامعة والتي تسجل للجميع من أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين فيها.

وأضاف خلال حفل تكريم العمداء الذين استكملوا مدتهم القانونية اننا نسعى لتكون الجامعة لها مكانة مميزة على مستوى العالم، منوهاً أن الجامعة أنجزت الكثير وما زالت تواصل مسيرة العمل وهذا يعود لجهود الجميع لتحقيق التقدم والتطور والذي نأمل أن يستمر وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة بهذا الخصوص.

العمداء بدورهم ثمنوا هذه المبادرة من إدارة الجامعة من خلال كلمة ألقاها نيابة عنهم معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة ، والذي اشار فيها الى فخرهم بان تكون جامعة عمان الأهلية إحدى محطات مسيرتهم العملية، حيث وجدوا فيها التميز الذي كانوا قادرين على تحقيقه بسبب توفير كافة الامكانيات والمتطلبات التي يحتاجونها، والتي شكلت تواصلا وحافزا لهم لبذل المزيد من العمل وتعزيز ولائهم للجامعة والوطن