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هل سيتم تحديد ساعات فتح المحال التجارية في عمان

منذ ساعة واحدة
هل سيتم تحديد ساعات فتح المحال التجارية في عمان

وطنا اليوم:كشف رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، خليل الحاج توفيق أن دراسة إصدار نظام لتحديد ساعات عمل المحال التجارية في عمان ليست ملزمة بالنسبة للجهات الرسمية، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار في هذا الخصوص حتى اليوم.
وقال الحاج توفيق، الجمعة، إن الدراسة التي أُعدت من قبل غرفة تجارة عمان استثنت بعض القطاعات التجارية التي تُوفر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

تنشيط قطاعات اخرى
وعبر الحاج توفيق عن أن تحديد ساعات عمل بعض القطاعات سيُنشط أيضًا أنشطة قطاعات أخرى مثل المطاعم و”الكافيهات”.
وأشار إلى أن الدراسة التي قامت بها غرفة تجارة عمان ستوصي بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة وفقًا لاحتياجات القطاع التجاري ومتطلباته.
وأضاف الحاج توفيق أن الدراسة شملت رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية في 18 مهنة مختلفة وقطاعات متعددة بهدف تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في 19 منطقة جغرافية داخل حدود العاصمة.

تأييد الفكرة
وبحسب الحاج توفيق، فإن الدراسة وجدت أن 60.2 في المئة من أصحاب المحال التجارية يؤيدون فكرة تحديد ساعات العمل، بينما يعارض ذلك 24.5%.
وأوضح أن الدراسة كشفت أن 52.8 في المئة من المؤيدين لتحديد ساعات العمل أن يبدأ وقت فتح المحال التجارية في الساعة العاشرة صباحًا على مدار العام، مضيفا أن 52.6 في المئة من المؤيدين أن يبدأ وقت إغلاق المحال التجارية في الساعة الثامنة مساءً خلال فصل الشتاء، فيما تغلق الساعة العاشرة مساءً في فصل الصيف


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