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الجامعة الأردنية تبحث آلية التعاون الأكاديمي مع الجامعات الماليزية

منذ 9 ثواني
الجامعة الأردنية تبحث آلية التعاون الأكاديمي مع الجامعات الماليزية

وطنا اليوم: بحث مساعد رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور معاذ أبو فرج مع مساعد السفير الماليزي في المملكة للشؤون التعليمية والثقافية الدكتور رضوان عبد رشيد، آلية التعاون الأكاديمي وتعزيز العلاقات الثنائية مع الجامعات الماليزية .

وأكد الدكتور أبو فرج حرص الجامعة على مد اذرع التعاون العلمي والبحثي مع مختلف الجامعات ومراكز البحوث الدولية، لما يخدم المصالح المشتركة.

وعرض نشأة الجامعة ومسيرتها، والتخصصات التي تدرسها في المجالات الإنسانية والعلمية والصحية، ومدى اهتمامها بجودة التعليم لخريجيها، مما جعل منها وجهة مثالية للطلبة لاستكمال دراستهم الجامعية.

ودعا إلى توسيع آفاق التعاون بين الجامعة الأردنية العقبة والجامعات الماليزية، من خلال استقبال المزيد من الطلبة الماليزيين لاستكمال دراستهم في التخصصات التي تطرحها الجامعة فضلاً عن تخصص لاللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

من جانبه، اكد الدكتور رشيد أهمية الشراكة المستدامة ومؤسسية العلاقات الأكاديمية بين الجامعة الأردنية فرع العقبة والجامعات الماليزية، على صعيد الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل الزيارات العلمية والأكاديمية وتشكيل فرق بحثية مشتركة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على ابتعاث طلاب من ماليزيا لدراسة اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وتقديم منح من الحكومة والجامعات الماليزية لطلاب الجامعة الأردنية/ العقبة (دراسة كاملة أو جزئية)، واستضافة الجامعة الأردنية العقبة لفعالية يوم للثقافة الماليزية يجري تحديده لاحقا.


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