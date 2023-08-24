جامعة البترا تحقق المركز الثاني في بطولة ولي العهد الأولى لكرة السلّة

وطنا اليوم:حققت جامعة البترا المركز الثاني في بطولة ولي العهد الأولى لكرة السلة( 3×3 ) التي أقيمت في جامعة الزيتونة الأسبوع الماضي، وحققت جامعة الأميرة سمية المركز الأول.

وواجهت البترا في طريقها إلى النهائي كلًّا من جامعة عمان الأهلية، والجامعة الهاشمية، وجامعة جدارا، وجامعة الشرق الأوسط.

ومثَّل فريقَ جامعة البترا كلٌّ من الطلبة: عبدالعزيز العبسي، وزيد زعبلاوي، وعبدالله العكش، وعصام خضر، بقيادة المدرب الوطني محمد العزام، والمدرب العام عثمان المحسيري.

وقام الأستاذ الدكتور إياد الملاح عميد شؤون الطلبة بتكريم طلبة جامعة البترا، وتقديم الشكر لهم على هذا الإنجاز. وأكد الملاح أن هذه البطولة تحمل اسمًا عزيزاً على قلوب الأردنيين، وتسهم في إدامة التواصل بين طلبة الجامعات. وقدم الشكر لجامعة الزيتونة على هذه الاستضافة والبطولة الناجحة.