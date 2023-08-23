حجازين: القطاع السياحي مساهم رئيس بتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات المحلية

وطنا اليوم: نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الجامعة الأردنية، وبالشراكة مع الجمعيات السياحية المتخصصة، اليوم الاربعاء، بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ونائب رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور اشرف ابو كركي، يوم عمل توعوي لتعريف الطلبة بفرص العمل المتاحة بالقطاع السياحي.

ويهدف يوم العمل الذي يأتي ضمن سلسلة من أيام العمل التوعوية التي نظمتها الوزارة في الجامعات، الى التعريف بفرص العمل المتاحة في قطاع الفنادق والمطاعم السياحية، ومكاتب وشركات السياحة والسفر، والدلالة، والتعريف بقيمة الدخل المتأتي من القطاع السياحي والمهارات المطلوبة للانخراط بسوق العمل السياحي.

كما يهدف الى تعريف الطلبة في منصة التوظيف siyahajobs.jo ودورها في خلق فرص العمل والتدريب والتشبيك بين الباحثين عن العمل واصحاب المنشآت السياحية، الى جانب التعريف ببرنامج التشغيل الوطني، وإدماج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة من خلال المشاركة الاقتصادية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقال أمين عام وزارة السياحةوالآثار الدكتور عماد حجازين” إن هذه الفعاليات وورش العمل تأتي انسجاما مع إيماننا المطلق بأهمية التوعية بما يحمله القطاع السياحي من فرص واعدة لأبنائنا وبناتنا خريجي جامعاتنا الوطنية التي نعتز بها”.

واضاف ” جاء تنظيم يوم العمل التوعوي في الجامعة الأردنية، استمرارا لحملات التوعية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص ممثلين في جمعيات الفنادق، والمطاعم السياحية، ووكلاء السياحة والسفر، والأدلاء السياحيين، وهيئة تنمية وتطوير المهارات، ومؤسسة التدريب المهني، ووزارة العمل وبرنامج التشغيل الوطني ، وللحديث ايضاً مع طلبة كليات السياحة والآثار والإدارة الفندقية واللغات والأعمال وغيرها وتسليط الضوء على الفرص الواعدة لهم في القطاع السياحي”.

ولفت حجازين، الى ضرورة استثمار الطلبة لهذا اللقاء والتعرف على فرص العمل المجدية والمجزية لبناء مستقبل واعد لهم، مشيراً الى حاجة القطاع للمزيد من المواهب لايجاد مجموعة متكاملة من المهن السياحية.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية والإنسانية الدكتور أشرف أبو كركي، إن هذا اللقاء يجمعنا لتبادل الأفكار والآراء مع طلبة الكلية، ما يمكننا من التمييز بأن كل مرحلة لها حاجاتها ومقتضياتها، خاصة ونحن مقبلون على أردن ذي رؤية اقتصادية جديدة كليا.

وأضاف أن هذا اليوم قد جاء لتجسير الهوة بين الآراء والمعتقدات في ظل عالم سريع التغير بصورة تصعب مواكبتها، لافتًا إلى أنّ التواصل هو المفتاح لتعزيز التفاهم وتحقيق التنمية المستدامة، ومؤكدًا أن الجامعة الأردنية أدركت أهمية التدريب المهني، فأخذت بالتركيز على مهارات وكفاءات الطلبة من خلال التشبيك مع القطاعات المختلفة

من جهته، قال عميد كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية الدكتور محمود العرينات، إن الكلية تؤمن وتسعى دائما لرفع مستوى طلبتها وتوعيتهم للحصول على فرص عمل في القطاع السياحي، إلى جانب رفدهم بالمهارات المطلوبة للانخراط في سوق العمل السياحي، مشدّدًا على أنّ انعقاد اليوم التوعوي الوظيفي في هذا اليوم يُعدّ خير مثال على الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر الهادف إلى تمكين الطلبة وتنمية القدرات المطلوبة للعمل في القطاع السياحي.

وأضاف أن انعقاد هذا اليوم جاء تماشيا مع جهود الكلية الرامية إلى تطوير البرامج الأكاديميَّة في كافة أقسامها، وتجويد أدائها بصورة تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية، ومواكبة التحدّيات المعاصرة من خلال تطوير وتحديث خططها الدراسية ومساقاتها المختلفة دوريًّا، لتتواءم مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل ولتواكب المتغيرات والمستجدات العالمية.

وتناولت فعاليات اليوم التطوعي الوظيفي جلستين حواريتين، أدارهما مدير الاعلام والعلاقات العامة في وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد الرفاعي، وشارك فيها رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية عصام فخر الدين، ورئيس جمعية الأدلاء السياحيين هاني مساعدة، ونائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين الهلالات، ونائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية فادي أبو عريش.

وتحدثوا خلال الجلستين، عن أهمية القطاع لخريجي السياحة، نظرًا لوجود فرص عمل كبيرة بعد التخرج لمن يمتلكون الخبرة والمهارات والإبداع، مشيرين إلى أن قطاع السياحة هو الرافد الأول للدخل القومي في الأردن.

وشارك في الجلسة الثانية، المدير العام لهيئة تنمية وتطوير المهارات الدكتورة رغدة الفاعوري والمدير العام لمؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، ومدير الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية بالوزارة الدكتور محمد جبور، ومن منصة التوظيف “siyahajobs.jo” إيليانا جعنين، ومن برنامج التشغيل الوطني في وزارة العمل قصي الكردي، حيث تناولوا الحديث فيها عن دور الاستثمار في تطوير المجتمعات.

وفي ختام الجلستين الحواريتين، أجاب المشاركون عن أسئلة واستفسارات الطلبة والحضور.