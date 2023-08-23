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#عاجل إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية

منذ 4 ثواني
#عاجل إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية

وطنا اليوم:أكدت اليوم وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 2023-2024 هي فترة واحدة فقط تم الإعلان عنها، حيث بدأت من صباح يوم الاثنين الموافق 21-8-2023، وتستمر حتى الساعة 12 مساء يوم الاثنين الموافق 28-8-2023،ـ وأضافت الوزارة أنه على الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية مثل (البريطانية، والأمريكية، والتركية، والبكالوريا الدولية…..الخ)، والذين لم تظهر باقي علاماتهم حتى تاريخه، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم الأردنية الالتزام بهذا الموعد الرسمي المعلن عنه لتقديم طلبات الالتحاق، حيث لن يكون هناك أي موعد آخر لتقديم طلب القبول الموحد، وعلى الطالب أثناء تقديم الطلب إدخال معدله المتوقع وبعد الحصول على المعادلة يعود الطالب إلى طلب القبول الموحد حيث ستُبقي الوحدة رابط تحميل الوثيقة فقط فعالاً بعد إنتهاء تقديم طلبات الالتحاق ليقوم الطالب بتحميل صورة عن شهادة المعادلة، وبعد ذلك ستعمل وحدة تنسيق القبول الموحد على تعديل بيانات الثانوية العامة وتدقيقها قبل إدخال الطالب إلى مرحلة المنافسة، وأكدت الوزارة أن على هؤلاء الطلبة عدم إنتظار صدور شهادة المعادلة خوفاً من أن تكون فترة تقديم الطلبات قد انتهت وعندها لن يسمح لأي طالب بتقديم طلب.


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