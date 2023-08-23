مصر تعلن إمكانية تأجيل الدراسة مع ظهور حالتي إصابة بالمتحور الجديد لكورونا

وطنا اليوم – كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، عن إمكانية تأجيل الدراسة مع ظهور حالتي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG5.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، أنه “حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه، لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن “الحالتين المصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا تعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة”، مؤكدا أن أجهزة الرصد تفحص الأشخاص لمعرفة ما المرض الذي يعانون منه سواء الإنفلونزا أو كوفيد أو الفيروس المخلوي.