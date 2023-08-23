بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

إنقاذ ركاب علق بهم التلفريك في باكستان

منذ 3 ساعات
إنقاذ ركاب علق بهم التلفريك في باكستان

 

وطنا اليوم – اعلن أنوار الحقكاكار رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان، ليل الثلاثاء، إنقاذ الركاب الثمانية الذين كانوا على متن تلفريك تعطل بهم، هم 7 أطفال ومعلمهم. وعمل رجال الإنقاذ على إخراج الركاب إلى بر الأمان بالاستعانة بطائرة هليكوبتر واحدا تلو الآخر، بعدما علقت بهم عربة تلفريك فوق واد مرتفع بمنطقة جبلية نائية شمال غربي البلاد، صباح الثلاثاء. وتوقفت عملية الإنقاذ بالهليكوبتر مع حلول الليل، وفق وسائل إعلام محلية ومصدر أمني، إلا أن محاولات الإنقاذ الأرضي ظلت مستمرة بعد أكثر من 14 ساعة من تعطل التلفريك. وعلق الثمانية في التلفريك صباح الثلاثاء، بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، حيث قطع كابل من اثنين يعملان على حمله، بينما بدت عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بكابل واحد. وأوضح المصدر أن الجيش أرسل خبراء في الكابلات إلى المنطقة، لإنقاذ الأطفال عن طريق نقلهم على منصة صغيرة على طول الكابل. وقال سكان محليون إن منقذين آخرين ممن لديهم خبرة في الإنقاذ بهذه الطريقة وصلوا أيضا إلى موقع الحادث. وقال عبد الناصر خان، أحد السكان، لـ”رويترز”: “إنها عملية بطيئة ومحفوفة بالمخاطر. يحتاج المنقذ إلى ربط نفسه بحبل، ثم يستقل عربة تلفريك أخرى وينقذهم واحدا تلو الآخر”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:08

دمشق.. عندما تتذاكى على الأردن

07:03

مصر تعلن إمكانية تأجيل الدراسة مع ظهور حالتي إصابة بالمتحور الجديد لكورونا

06:34

فيديو/. في عز الصيف امطار غزيرة ورياح شديدة في مكة

06:23

جاروزليم بوسطن : هذه تفاصيل اتفاق المياه مقابل الطاقة

23:50

رئيس جامعة عمان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين بجائزة الحوراني للفنون والتصميم – الدورة الثالثة 2023

22:50

حمادة يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وقطر

22:40

عمان الأهلية تستقبل وفداً من الطهاة والمؤثرين المختصين في الطعام من 8 دول عربية

22:33

نقيب المحامين يثمن الموقف الحكومي في إنهاء خلاف ملف شركات التأمين ونقابة الاطباء

22:29

فضل شاكر يطرح ثالث أعماله الغنائية “الأشخاص الغلط”  

22:26

بالفيديو.. تعرف على أهم المخالفات الخطرة وعقوباتها في قانون السير المعدل

21:50

متهمان بقضية “ترامب” بالتلاعب في نتيجة الانتخابات الرئاسية يسلمان نفسيهما للشرطة في جورجيا

21:40

مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن ليبيا

وفيات
وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة الله