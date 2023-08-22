بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

مؤسسة شباب 42 تنظم جلسة حوارية بالقطاع السياحي في مادبا

منذ 9 ثواني
مؤسسة شباب 42 تنظم جلسة حوارية بالقطاع السياحي في مادبا

وطنا اليوم: نظمت مؤسسة شباب 42 بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية تحت عنوان “مشاركة المرأة الاقتصادية في القطاع السياحي في محافظة مادبا ضمن مشروع صوت”.

وقال النائب عبدالرحيم المعايعة ” لا يوجد تحديات تشريعية تعوق عمل المرأة، منوها أن التحديات التي تواجه العمل في القطاع السياحي تواجه الرجال والنساء وليس النساء فقط.

واعتبرت النائب أسماء الرواحنة، إن التحدي الاجتماعي ونقص التدريب والتأهيل من أهم التحديات التي تواجه عمل المرأة.

بدوره قال مدير سياحة مادبا وائل جعنيني إن قطاع السياحة في مادبا قطاع واعد، ودخلها حتى نهاية شهر تموز 418 ألف سائح فيما وصل في نفس الفترة من العام الماضي 193 ألف زائر فقط.

وأضاف أن إطالة مدة إقامة السائح في مادبا بحاجة إلى تطوير، منوها أن البنية التحتية متميزة جدا في مادبا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:54

الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح مقر دار الحسام للعمل الشبابي في الزرقاء

20:49

الكرك تدعو لتفعيل الجهود الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية في العمل الحزبي

20:46

بمشاركة 20 شابة.. ورشة عن “الذكاء الانفعالي” في سهل حوران

20:41

بمبلغ 457 ألف دينار.. عجلون توزع مستندات مالية لقطاع المياه من موازنتها

20:41

وفاتان غرقاً داخل قناة الملك عبدالله في منطقة الشونه

20:36

متظاهرون في السويداء يغلقون طرقا ومقرات حكومية ويطالبون بإسقاط النظام

20:36

دراسة: أشعة الرنين المغناطيسي تكشف سرطان البروستاتا

20:32

الأردن والاحتلال يحددان موعد التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الطاقة

20:15

حزب إرادة في قادسية الطفيلة وتفاعل مع قضيتهم … فيديو

20:01

عروض وتخفيضات بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

19:52

القيسي يطلع على تجربة الأكاديميّة الملكيّة لحماية الطبيعة في محمية غابات عجلون

19:31

الأرض تستعر.. هل موجات الحر دليل على تسارع تغير المناخ

وفيات
وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة الله