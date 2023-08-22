مؤسسة شباب 42 تنظم جلسة حوارية بالقطاع السياحي في مادبا

وطنا اليوم: نظمت مؤسسة شباب 42 بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية تحت عنوان “مشاركة المرأة الاقتصادية في القطاع السياحي في محافظة مادبا ضمن مشروع صوت”.

وقال النائب عبدالرحيم المعايعة ” لا يوجد تحديات تشريعية تعوق عمل المرأة، منوها أن التحديات التي تواجه العمل في القطاع السياحي تواجه الرجال والنساء وليس النساء فقط.

واعتبرت النائب أسماء الرواحنة، إن التحدي الاجتماعي ونقص التدريب والتأهيل من أهم التحديات التي تواجه عمل المرأة.

بدوره قال مدير سياحة مادبا وائل جعنيني إن قطاع السياحة في مادبا قطاع واعد، ودخلها حتى نهاية شهر تموز 418 ألف سائح فيما وصل في نفس الفترة من العام الماضي 193 ألف زائر فقط.

وأضاف أن إطالة مدة إقامة السائح في مادبا بحاجة إلى تطوير، منوها أن البنية التحتية متميزة جدا في مادبا.