الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح مقر دار الحسام للعمل الشبابي في الزرقاء

وطنا اليوم: احتفل اليوم الثلاثاء على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء بالذكرى السنوية الأولى لافتتاح مقر دار الحسام للعمل الشبابي في الزرقاء، برعاية نائب الاول لرئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي .

وحضر الاحتفال نائب محافظ الزرقاء عاصم النهار والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة والنائب الدكتور هايل عياش ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ورئيسا بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني وبلدية الظليل المحامي نضال العوضات ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ومدير ثقافة الزرقاء أيمن عرار وجمع من ممثلي المجتمع المحلي والقطاع الشبابي بالمحافظة .

وتحدث المدير العام للدار المحامي حسام الخصاونة،عن أهمية القطاع الشبابي ،باعتباره عماد الوطن وأحد أهم أسباب تقدمه وتطوره ،فهو أحد أهم العوامل لمواجهة التحديات والتغلب على المعيقات،فالشباب محط اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ، ولي العهد.

وأوضح ان رسالة دار الحسام تتركز على تطوير الثقافة والمعرفة لدى المواطن حول حقوقه وواجباته، والتي تعزز دوره الحقيقي، وترسيخ القيم الوطنية، من خلال الوسطية والاعتدال، تحت سيادة القانون لتطوير الحياة الديمقراطية، مشيراً إلى أن تحقيق الوعي القانوني بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الشباب هو أحد أهم الأهداف لدار الحسام.

واشتمل الاحتفال، الذي أدار فقراته الإعلامي جلال الأغوات، على فقرة لعدد من طالبات مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز تحدثن فيها عن مجالات التدريب والمهارات في المدرسة وما وفرته دار الحسام لهن من مجالات لرفع الكفاءة والتدريب ، إضافة إلى فقرات شعرية وغنائية .

وفي نهاية الاحتفال قدم المحامي الخصاونة درعا تكريميا للنائب الاول لرئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي .