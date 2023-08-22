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الشباب الأردني يشارك في النسخة الثانية لملتقى بناء الوعي في القاهرة

منذ ساعة واحدة
الشباب الأردني يشارك في النسخة الثانية لملتقى بناء الوعي في القاهرة

وطنا اليوم: يشارك الشباب الأردني في ملتقى حديث الشباب العربي لبناء الوعي “النسخة الثانية” المقام في القاهرة، الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتخصيص عام 2023 “عاما للشباب العربي”.

وأكد ممثل هيئة شباب كلنا الاردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الباحث أمجد صقر الكريميين، في الملتقى الذي يشارك فيه 100 مشارك من 22 دولة عربية، أهمية الاهتمام بجودة التعليم خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، داعيا إلى ترسيخ دور الشباب ضمن المشاركة الاجتماعية وصنع القرار وضرورة توفير الدعم لذلك من خلال الجامعة العربية، والاهتمام بالرقمنة وتوفير استراتيجية عربية تعنى بالعمل والشباب.

وعرض الكريمين الاهتمام الملكي بأهمية العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية على الجميع أن يتحملها في القطاعين العام والخاص، من خلال العمل بقوة للخروج بآلية واضحة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمارات ومتابعة سير عملها ودعم مختلف برامج ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الملتقى في جلسته الثانية ضمن محور دور الشباب في وضع الحلول الممكنة لمكافحة الفقر ومعدلاته التي تواجهه التنمية الاقتصادية.


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