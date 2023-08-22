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الانتهاء من تنفيذ مركز ثقافي عجلون

منذ ساعة واحدة
الانتهاء من تنفيذ مركز ثقافي عجلون

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال إنشاء مركز ثقافي عجلون، حيث تم استلام المشروع بشكل نهائي وتسليمه الى مديرية ثقافة محافظة عجلون .
ويهدف المشروع الى توفير بنية تحتية متكاملة للحركة الثقافية والفكرية في المحافظة لبناء الوعي ضمن رؤى وتوجيهات جلالة الملك.
وسيكون هذا المركز رافدا مهما للحركة الثقافية والسياحية في المحافظة حيث سيكون بمثابة معهد تدريب فنون وسيقدم الفن والمسرح والرسم والنحت والروايات والشعر والكتابة والفلسفة، بهدف تفعيل الحركة الثقافية واستقطاب الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعيات والمنتديات والهيئات الثقافية ، والمهتمين بالشأن الثقافي من داخل وخارج المحافظة.
وشملت الاعمال في المركز أنشاء مبنى من ثلاثة طوابق، تشتمل على مسرح يتسع لأكثر من 300 شخص مجهزة بأحدث المعدات والمستلزمات التكنولوجية و الصوتيات والإضاءة ، إضافة إلى قاعات لتدريب الفنون الناشئة التي تتوافق مع الفعاليات الفنية والثقافية التي سيشهدها المركز ومسرح خارجي ومواقف للمركبات. كما يتضمن إنشاء قاعات اجتماعات وغرف تدريبية وادارية، كما تم استخدام الطاقة المتجددة لإنارة المركز.
يذكر ان تمويل هذا المركز، جاء من موازنة مجلس محافظة عجلون وبكلفة اجمالية بلغت 2.4 مليون دينار وبلغت مساحته الاجمالية نحو 3250 متر مربع بالإضافة الى الساحات الخارجية ومواقف السيارات


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