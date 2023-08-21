طبيب مصري ينقذ حياة فتاة من بنجلاديش فشل الأطباء في علاجها

وطنا اليوم: استطاع الدكتور كريم أبو المجد، المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية ب”الساحر المصري”، إنقاذ حياة طبيبة من بنجلاديش تدعى “شارمن” فشل الأطباء في علاجها من الآلام المبرحة التي تصيبها في بطنها.

تمكنت الطبيبة المصابة من التواصل إلكترونيا مع الطبيب المصري، المتخصص في علاج الحالات النادرة، والذي يَشغل منصب رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة.

واستطلع الأشعة والتقارير، وأوضح لها أنها لابد لها من إجراء عملية جراحة نادرة لإعادة ترتيب الأمعاء الدقيقة لها ولن يتقاضى منها مقابل، ولكن تكلفة مستشفى كليفلاند الشهير ألاف الدولارات.

الطبيبة الصغيرة ارسلت له أنها لا تملك حتى ثمن تذكرة السفر إلى أمريكا، وعندها قرر الدكتور كريم إجراء الجراحة الدقيقة لها بمستشفى قصر العيني بالقاهرة وبالمجان بشرط حضور أطباء مصريين للجراحة ليتعلموا هذا النوع من الجراحات النادرة.