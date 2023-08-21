بالصور.. أهالي المفرق يحتفلون بفتاة مصرية لحصولها على 95.75% علمي في الثانوية الأردنية 

وطنا اليوم: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور عن تفوق فتاة مصرية تقديم في الأردت برفقة والدها تدعى ‏منّة الله في الثانوية الأردنية، وحصولها على معدل 95.75% علمي.

وأكد المنشور المتداول عدد من الصحفيين الأردنيين، الذين تداولوا الخبر نفسه، مشيرين إلى أن والد الطالبة المصرية منة الله يعمل بائع متجوّل في مدينة المفرق وليس لهما أقرباء يشاركونهم فرحة النجاح والتفوّق.

واجتمع أهالي مدينة المفرق واحتفلوا معهما بنجاحها بالدبكات والأغاني الأردنية والمصرية، تعبيرا عن ساعدتهم بتقوفها في الثانوية الأردنية.