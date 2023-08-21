26 مليون دينار خسائر البريد الأردني منذ التأسيس

وطنا اليوم:واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته الاثنين، برئاسة النائب نمر السليحات، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة واستيضاحاته لشركة البريد الأردني لسنة 2018.

وقال السليحات خلال الاجتماع الذي حضرته مدير عام البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب، وممثلون عن ديوان المحاسبة، إن اللجنة أكدت ضرورة تزويدها بتقرير حول الاستيضاحات الواردة بالتقرير، والإجراءات التي المتخذة بخصوصها، من قبل إدارة شركة البريد.

وقالت الطيب من جانبها، إن خسائر الشركة وصلت إلى 26 مليونا منذ بدء تأسيسها، مشيرة إلى تعميم لمجلس الوزراء أصدره نهاية حزيران الماضي، يقضي باعتماد البريد الأردني للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، لنقل البضائع بما لا يزيد على 31 كيلوغراما، ما يعني زيادة الإيراد المالي للشركة.

وحول المخالفات الواردة في تقرير “المحاسبة 2018″، أوضحت الطيب، أنه جرى تصويب العديد من المخالفات والاستيضاحات، وسيتم العمل على إنهاء وتصويب ما تبقى منها خلال الفترة المقبلة