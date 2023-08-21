إقبال غير مسبوق على تعلم اللغة الروسية في مصر

وطنا اليوم:تشهد مصر إقبالًا غير مسبوق على تعلم اللغة الروسية، حسبما قال رئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس المصرية، محمد نصر الدين الجبالي.

وبيّن “الجبالي” أسباب إقبال الطلاب على تعلم اللغة الروسية، قائلًا: “الروسية تضمن توفر فرص العمل في المحطة النووية التي تشيدها روسيا في مدينة الضبعة شمال مصر”.

وأضاف: “محطة الضبعة تتطلب عددا كبيرا من الكوادر ممن يجيدون اللغة الروسية، كما أن المنطقة الصناعية الروسية وشركات التجارة ومكاتب الترجمة والسياحة في مصر تطلب باستمرار عمالة تجيد الروسية”.

وأشار إلى رغبة الطلاب المصريين على “التعرف على الثقافة والأدب الروسي، فضلًا عن السفر لاستكمال الدراسة في روسيا، وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين القاهرة وموسكو”، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

وأردف “الجبالي”: “الحقيقة أن الثقافتين المصرية والروسية تتميزان بكونهما متعددتي الأوجه، وتتقبلان الآخر، فتاريخ روسيا أكثر من ألف عام، كما أن تاريخ مصر أكثر من 7 آلاف عام”.

من جهتها، قالت النائبة المصرية ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، إن “الاهتمام بدراسة اللغة الروسية في مصر يعكس التقدير الثقافي والجدوى الاقتصاية، مشيرة إلى تزايد أعداد السياح الروس القادمين إلى مصر.

وأضافت: “مع بداية التسعينيات، بدأت أعداد الراغبين في تعلم اللغة الروسيه في الازدياد، مع استقرار العلاقات بين البلدين ونموها في مجالات مختلفة، مثل التجارة والصناعة والتعليم والتعاون في المشروعات الكبرى