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والدة نيمار تجتاح التواصل الاجتماعي بالبرقع

منذ 3 ساعات
والدة نيمار تجتاح التواصل الاجتماعي بالبرقع

وطنا اليوم:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوالدة نجم الهلال السعودي، البرازيلي نيمار، وهي ترتدي البرقع السعودي وتركب الجمال
وكشف لاحقا عن حقيقة الصور أنها إذا كانت في المملكة العربية السعودية أم لا، فيما تبين أنها إلتقطت تلك الصور أثناء تواجدها في دولة قطر لحضور كأس العالم خلال المونديال.
وانتشرت صور لنادين جونسالفيس سانتوس والدة نيمار وهي تقوم بجولة سياحية، مرتدية البرقع وامتطت الإبل، وتظهر في صورة أخرى وهي جالسة تحتسي القهوة.
وكان النجم البرازيلي نيمار وقع على عقد مع نادي الهلال السعودي لمدة موسمين، لينضم إلى كوكبة من نجوم العالم الذي التحقوا بالدوري السعودي


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