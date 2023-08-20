بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

جيل جديد من المدمنين.. تعرف على خطورة السجائر الإلكترونية

منذ 3 ساعات
جيل جديد من المدمنين.. تعرف على خطورة السجائر الإلكترونية

وطنا اليوم:أظهرت دراسة جديدة أن استخدام السجائر الإلكترونية 30 يوماً فقط، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمشكلات تنفسية خطيرة، مثل ضيق التنفس والتهاب الشعب الهوائية.
ووفقاً لشبكة «سي بي إس» الأميركية، فقد أجرى فريق الدراسة التابع لمركز أبحاث التبغ بجامعة ولاية أوهايو وكلية الطب بجنوب كاليفورنيا الأميركية، استطلاعات رأي استمرت لمدة 4 سنوات، لفحص التأثيرات الصحية الناتجة عن استهلاك السجائر الإلكترونية، التي يعتقد كثيرون أنها أكثر أماناً من السجائر التقليدية.
ووجدت الدراسة أن استخدام السجائر الإلكترونية لمدة 30 يوماً يمكن أن يؤدي إلى ضيق في التنفس والتهاب الشعب الهوائية، بغض النظر عما إذا كان الشخص يستهلكها بمفردها، أو بالتزامن مع استهلاك السجائر التقليدية، أو الحشيش.
كما أظهرت الدراسة أن نحو واحد من كل 10 طلاب في المدارس الثانوية أبلغ عن استخدام السجائر الإلكترونية.
وقالت ألينا تاكيت، الباحثة في مركز أبحاث التبغ، والتي قادت فريق الدراسة: «السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر كما يعتقد البعض؛ بل بالعكس، فإنها تحمل خطراً تنفسياً كبيراً. والأمر اللافت أن الأعراض التنفسية الخطيرة الناتجة عنها قد لا تستغرق وقتاً طويلاً لتظهر».
وتضيف هذه الدراسة إلى الأدلة التي ذكرتها الأبحاث السابقة، أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تضر بالصحة؛ حيث ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.
كما توصلت دراسة نشرت في عام 2021 إلى أن التدخين الإلكتروني قد يضعف العظام، ويزيد من خطر تعرضها للكسور


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:09

تربية العمل الإسلامي”: ضرورة نشر البيانات التفصيلية لنتائج الثانوية العامة لكشف مدى جودة التعليم و تقييم أداء الوزارة ومنظومتها التعليمية

21:59

تعيين الكابتن فهد الجلاد مدربا جديدا لنادي سحاب

20:57

انقلاب حاد ومفاجئ على الطقس في اوروبا .. ما تأثيره على بلاد الشام

20:41

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

20:26

والدة نيمار تجتاح التواصل الاجتماعي بالبرقع

20:18

ترقب لاجتماع حكومي نيابي لمناقشة قرار الأطباء حول التأمين

20:00

40 ألف طن استيراد الأردن من كافة انواع الأسماك

19:32

زيلينسكي يهدد .. بوادر أزمة بين كييف وتل أبيب

19:23

مواطنون ينفذون وقفة احتجاجية جراء انقطاع المياه عن منازلهم في وادي موسى

19:21

الساكت : نفتقد للفكر السياسي و رمضان يرد على سؤال من يتحكم في الريموت في البلاد

19:16

العثور على جثة فتاة اسفل جسر عبدون

19:11

الأعيان يعقد جلسته الأخيرة من الدورة الاستثنائية الحالية الثلاثاء

وفيات
وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة الله