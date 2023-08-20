أعمال فيلادلفيا تفتح باب القبول في برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) المُستحدث مؤخرًا‎

وطنا اليوم:حصلت كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا على الاعتماد الخاص لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. وفي هذا الصدد أشار عميد الكلية الدكتور محمد الصمادي إلى أن البرنامج يعتبر أحد أهم الخيارات الأكاديمية المتاحة للعاملين في قطاع المال والأعمال والراغبين بالتطور المهني، كما أضاف أن البرنامج المستحدث يوظّف أساليب التعليم والتعلم الحديثة التي تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي مما يتيح للطلبة تجربة تعليمية استثنائية تؤهلهم لدخول عالم المال والأعمال باقتدار والى تميّزه عن غيره من البرامج بإتاحة الفرصة للطالب بدراسة عدد من المواد المتخصصة في أحد مجالات الأعمال الحديثة مما يمنحه ميزة تنافسية في سوق العمل، حيث يُتيح البرنامج اعتبارًا من العام الجامعي 2023-2024 الفرصة للطلبة الملتحقين في البرنامج دراسة (9) ساعات دراسية متخصصة في مجال قيادة مؤسسات الرعاية الصحية، وذلك بهدف تطوير قدرات الطلبة في إدارة منظمات الرعاية الصحية بجوانبها المختلفة، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر التخطيط، الحوكمة وإدارة المخاطر، المعلوماتية الصحية والاقتصاد الصحي، هذا وسيتم طرح مجالات متخصصة أخرى في المستقبل القريب سيتم الاعلان عنها تِباعًا وذلك بناء على دراسة حقيقية لحاجة سوق العمل المحلي والإقليمي.