قرار جديد لـ إيلون ماسك يثير الجدل بشأن منصة X

وطنا اليوم:لوّح الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وإكس، أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي X، والتي كانت تعرف سابقًا بتويتر، تعتزم بإزالة ميزة حظر الحسابات، وهو قرار آخر مثير للجدل للمنصة التي استحوذ عليها العام الماضي.

وتسمح وظيفة الحظر حاليًا للمستخدمين بمنع حسابات محددة من الاتصال بهم أو مشاهدة منشوراتهم أو متابعتهم.

وقال ماسك من خلال منشور على المنصة قائلاً: “سيتم حذف الحظر كميزة”، مشيرًا إلى أنه “ليس له أي معنى”.

حدد أن وظيفة “الكتم”، التي تحمي المستخدمين من رؤية حسابات معينة دون إخطار الطرف الآخر، ستبقى كما هي.

يمكن أن تتعارض إزالة أو تقييد ميزة الحظر بشكل محتمل مع الإشارات التوجيهية المحددة من قبل متجر تطبيقات Apple وGoogle Play التابع لشركة Alphabet.

تفرض Apple على التطبيقات التي تحتوي على محتوى يتم إنشاؤه من قبل المستخدمين تضمين إمكانية حظر المستخدمين المسيئين. بينما يتطلب متجر غوغل من التطبيقات توفير آلية داخل التطبيق لحظر محتوى المستخدم والمستخدمين