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شركة تطلق رحلات فاخرة للقطط

منذ ساعة واحدة
شركة تطلق رحلات فاخرة للقطط

وطنا اليوم:يلغي العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة توجههم للأماكن التي تمنع اصطحاب حيواناتهم الأليفة المحببة، فاتجهت السفينة الشراعية الكبيرة “رويال الباتروس” باتاحة تواجد الحيوانات الأليفة على متنها أثناء ما يستمتع أصحابهم بالعشاء.
أصبح بإمكان أصحاب القطط في سنغافورة اصطحابها في رحلات فخمة، على متن السفينة، لمشاهدةغروب الشمس، وتسترخي القطط في أقفاص “كات-بانا” المخصصة، أثناء ما يستمتع أصحابهم بعشاء مكون من أربع أو سبع وجبات جنبا إلى جنب على سطح السفينة.
لمدة ساعتين ونصف، يبحر 15 قطًا و130 مسافرًا على طول جزيرة سنتوسا الرياضية، حيث يتمتعون بإطلالات على سماء سنغافورة وعرض قصير للألعاب النارية.
قامت شركة تشغيل السفينة بإطلاق هذه الرحلات البحرية الصديقة للقطط هذا الشهر بعد نجاح رحلات الكلاب التي بدأت في عام 2021


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