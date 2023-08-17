جامعة الأميرة سمية تكرم الفائزين في برنامج “من باحث إلى مبتكر” R2I

وطنا اليوم: كرمت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الفائزين في برنامج ” من باحث إلى مبتكر” R2I، الذي أطلقه مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين طلاب الجامعة من تطوير مشاريع تخرجهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحويل هذه المشاريع إلى منتجات، وتقديم المشورة لهم حول بناء الأعمال والخطط والنماذج وطرق تطوير المنتج لتحقيق أحلامهم بتحويلها الى مشاريع تجارية ناجحة.

وبحسب بيان صحفي للجامعة اليوم الخميس، أشادت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، بجهود الطلبة الفائزين وتفانيهم في طرح مشاريع ريادية ذات ابتكار تكنولوجي وتقني، ما يعكس تميزهم، مشيرة أن المشاركة بهذا البرنامج يعد فوزًا لجميع المشاركين.

وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء، خلال الحفل الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وأعضاء مجلس العمداء وعدد من أساتذة كليات الجامعة، أن البرنامج يعمل على نقل العلم المعرفي إلى علم تطبيقي، من خلال الموضوعات الرئيسية التي يقدمها مركز الملكة رانيا للريادة ومجموعة من الخبراء الرياديين، والتي تستهدف المشاريع الريادية للطلبة الخرجين.

كما أشارت الدكتورة ابو الهيجاء إلى أن الخدمات التي يقدمها مركز الملكة رانيا للريادة منذ تأسيسه في الجامعة، تبدأ من احتضان المشروع وتقديم الخدمات اللوجستية ( استشارات قانونية ومالية ) انتهاء بإنشاء شركات أو مشاريع وتحويل الأفكار إلى تطبيق واقعي ملموس ذو نتائج مجتمعية .

وقال مدير المركز محمد عبيدات، إن البرنامج اختار خمسة مشاريع ليتم تمويلها من قبل الجامعة، وسيحصل كل مشروع على عشرة آلاف دينار لتطويره والبدء بتنفيذه على أرض الواقع من خلال عقد 10 جلسات تدريبية، تشتمل على بناء خطة العمل والخطة المالية، والبحث عن السوق وتحديد هوية العميل والملكية الفكرية وعرض تقديمي للمستثمرين.

وفي ختام الحفل، قدمت الدكتورة أبو الهيجاء الجوائز النقدية للفرق الخمسة الفائزة، كما تم تسليم شهادات تقديرية للأساتذة المدربين والطلبة المشاركين في البرنامج.