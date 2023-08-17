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الجزائر تسحب ترخيص عرض فيلم “باربي”

منذ ساعة واحدة
الجزائر تسحب ترخيص عرض فيلم “باربي”

 

وطنا اليوم – اصدرت السلطات في  الجزائر قرارا يقضي بسحب ترخيص عرض فيلم باربي بعد جدل واسع، رافق الترخيص بعرضه، بسبب محتواه، الذي اعتبر منافيا لقيم المجتمع، ولا يتوافق مع المعتقدات الدينية والثقافية للجزائر، وأنه يروّج للانحرافات الغربية من قبيل الشذوذ الجنسي.

مصدر رسمي في الجزائر قال في تصريح لوكالة رويترز (دون الكشف عن هويته) إن “الفيلم يروّج للمثلية الجنسية والانحرافات الغربية الأخرى، ولا يتوافق مع المعتقدات الدينية والثقافية للجزائر”.

من جانبه، قال موقع “الجزائر 24” المحلي، إن مصادر موثوقة أكدت أن وزارة الثقافة في الجزائر سحبت ترخيص عرض فيلم “باربي”، الذي تم منحه لشركة “أم دي سيني” للتوزيع.

وفي الكويت، قال رئيس لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية، لافي السبيعي، إن “فيلم باربي بـ “خدش الآداب العامة” والتحريض على “مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد” مشيرا إلى أن الفيلم يدعو إلى “أفكار دخيلة على المجتمع”.

هذا وقررت هيئة الاعلام في الاردن ترخيص لعرض الفيلم اعتبارا من اليوم الخميس .

 


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