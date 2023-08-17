جامعة البلقاء توقع مذكرة تفاهم مع شركة زهرة المدائن لإدارة الابتكار والتكنولوجيا

وطنا اليوم: وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مع شركة زهرة المدائن لإدارة الابتكار والتكنولوجيا مذكرة تفاهم اليوم الخميس، بهدف تعزيز علاقات التعاون الأكاديمي والبحث الثقافي بين الجانبين.

وتتضمن المذكرة التي وقعها عميد البحث العلمي والابتكار في الجامعة الدكتور سعيد أبو رمان، ومدير عام الشركة جميل الخطيب، التعاون في تبادل أعضاء الهيئة التدريسية، ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال.

كما تتضمن، تبادل الخبرات في تعزيز البحوث والابتكار التكنولوجي، وإعداد بحوث تطبيقية تعزز الشراكة بين الجانبين إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات العلمية وورشات العمل المتخصصة.