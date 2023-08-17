التعليم العالي : لا إعلان لنتائج الموازي إلا بعد صدور القبول الموحد

وطنا اليوم:عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، الخميس، على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أن محافظة وحرصا على مصلحة الطلبة أصدر تعميما لجميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية بضرورة الالتزام بعدم إعلان قوائم الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول في البرنامج الموازي في الجامعات والكليات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2023-2024.

وقالت الوزارة، إن إعلان نتائج القبول سيتسبب بإرباك كبير للطلبة، إضافة إلى تجنب الإشكالات المالية التي يمكن أن تحدث مع بعض أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم ودفع رسوم تخصصات البرنامج الموازي ومن ثم انسحابهم من هذا البرنامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد