عمان الأهلية تبارك للناجحين بالثانوية العامة وتعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصاتها للفصل الدراسي الاول 2023-2024

وطنا اليوم:تبارك جامعة عمان الأهلية للناجحين بالثانوية العامة وتعلن عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023 – 2024 في التخصصات التالية :
***** درجة البكالوريوس:
· كلية الآداب والعلوم
اللغة الإنجليزية وآدابها
اللغة الإنجليزية والترجمة
علم النفس
· كلية الأعمال
إدارة الأعمال
المحاسبة
التسويق الإلكتروني والتواصل الرقمي
التكنولوجيا المالية
الأعمال والتجارة الإلكترونية
تكنولوجيا تحليل الأعمال
· كلية الهندسة
هندسة الاتصالات والحاسوب
الهندسة الطبية
الهندسة المدنية
الهندسة الكهربائية
هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي
· كلية العلوم الطبية المساندة
العلوم الطبية المخبرية
السمع والنطق
علم البصريات
علم التجميل
العلاج الطبيعي
التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية
· كلية التمريض
التمريض
· كلية العمارة والتصميم
هندسة العمارة
التصميم الداخلي
التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي
الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي
· كلية فنون الطهي والضيافة
إدارة الضيافة وفنون الطهي
· كلية الصيدلة
الصيدلة
· كلية الحقوق
الحقوق
· كلية تقنية المعلومات
علم الحاسوب
هندسة البرمجيات
الشبكات والأمن السيبراني
علم البيانات والذكاء الإصطناعي
· كلية التكنولوجيا الزراعية
التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات
· كلية العلوم التربوية
التربية الخاصة
التربية البدنية والصحية
***** درجة الماجستير :
· كلية الآداب العلوم
علم النفس الإكلينيكي
اللغة الإنجليزية وآدابها
· كلية الحقوق
الحقوق
القانون الجزائي
التحكيم في عقود الإنشاءات
· كلية الأعمال
المحاسبة والتمويل
الإدارة الحكومية
إدارة الأعمال (MBA)
· كلية تقنية المعلومات
الأمن السيبراني
· كلية العلوم التربوية
علوم الرياضة
· كلية العمارة والتصميم
التصميم الداخلي
· كلية الهندسة
هندسة الاتصالات
هندسة النقل الذكي
الهندسة الطبية الحيوية
هندسة الإنشاءات
· كلية الصيدلة
العلوم الصيدلانية
· كلية التمريض
علوم التمريض (مسار الرعاية الأولية / مسار الرعاية الحثيثة القلبية والتنفسية)
· كلية العلوم الطبية المساندة
العلوم الطبية المخبرية
علوم السمع
علوم اضطرابات التواصل