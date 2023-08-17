عمان الأهلية تبارك للناجحين بالثانوية العامة وتعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصاتها للفصل الدراسي الاول 2023-2024

وطنا اليوم:تبارك جامعة عمان الأهلية للناجحين بالثانوية العامة وتعلن عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023 – 2024 في التخصصات التالية :

***** درجة البكالوريوس:

· كلية الآداب والعلوم

اللغة الإنجليزية وآدابها

اللغة الإنجليزية والترجمة

علم النفس

· كلية الأعمال

إدارة الأعمال

المحاسبة

التسويق الإلكتروني والتواصل الرقمي

التكنولوجيا المالية

الأعمال والتجارة الإلكترونية

تكنولوجيا تحليل الأعمال

· كلية الهندسة

هندسة الاتصالات والحاسوب

الهندسة الطبية

الهندسة المدنية

الهندسة الكهربائية

هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي

· كلية العلوم الطبية المساندة

العلوم الطبية المخبرية

السمع والنطق

علم البصريات

علم التجميل

العلاج الطبيعي

التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية

· كلية التمريض

التمريض

· كلية العمارة والتصميم

هندسة العمارة

التصميم الداخلي

التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي

الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي

· كلية فنون الطهي والضيافة

إدارة الضيافة وفنون الطهي

· كلية الصيدلة

الصيدلة

· كلية الحقوق

الحقوق

· كلية تقنية المعلومات

علم الحاسوب

هندسة البرمجيات

الشبكات والأمن السيبراني

علم البيانات والذكاء الإصطناعي

· كلية التكنولوجيا الزراعية

التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات

· كلية العلوم التربوية

التربية الخاصة

التربية البدنية والصحية

***** درجة الماجستير :

· كلية الآداب العلوم

علم النفس الإكلينيكي

اللغة الإنجليزية وآدابها

· كلية الحقوق

الحقوق

القانون الجزائي

التحكيم في عقود الإنشاءات

· كلية الأعمال

المحاسبة والتمويل

الإدارة الحكومية

إدارة الأعمال (MBA)

· كلية تقنية المعلومات

الأمن السيبراني

· كلية العلوم التربوية

علوم الرياضة

· كلية العمارة والتصميم

التصميم الداخلي

· كلية الهندسة

هندسة الاتصالات

هندسة النقل الذكي

الهندسة الطبية الحيوية

هندسة الإنشاءات

· كلية الصيدلة

العلوم الصيدلانية

· كلية التمريض

علوم التمريض (مسار الرعاية الأولية / مسار الرعاية الحثيثة القلبية والتنفسية)

· كلية العلوم الطبية المساندة

العلوم الطبية المخبرية

علوم السمع

علوم اضطرابات التواصل