بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

منظمة نقطة ضوء تحتفل الأحد بالفائزين بمسابقة الكاتب الصغير

منذ ساعة واحدة
منظمة نقطة ضوء تحتفل الأحد بالفائزين بمسابقة الكاتب الصغير

وطنا اليوم:تحتفل منظمة “نقطة ضوء للتعليم” بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلة وسام للأطفال بإقامة حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الصغير في دورتها الأولى للعام 2022 ، وذلك يوم الأحد الموافق 20/8/2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في المركز الثقافي الملكي / المسرح الرئيسي .
وسيقام على هامش الحفل الذي ترعاه وزيرة الثقافة هيفاء النجار معرض لإعداد مجلة وسام ثمّ يليه حفل توزيع الجوائز والشهادات على جميع المشاركين والمشاركات في المسابقة حيث سيحصل الفائزون الثلاثة على جوائز نقدية : قيمة الجائــزة الأولى 250 دينارًا ، والثانية 200 دينار ، والثالثة 150 دينارًا .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:31

تعيين دبلوماسيين ونقل آخرين في وزارة الخارجية (أسماء)

16:21

الاتصالات تخاطب شركات للتوقف عن تعديل تعرفة خطوط مدفوعة مسبقا

16:14

لينا تيسير الجريري تتفوق في الثانوية العامة بمعدل 89%

15:55

تراجع الحمل الكهربائي المسجل إلى 3975 ميغا واط

15:34

ما حقيقة رفع سعر الكنافة يوم نتائج التوجيهي

15:29

زين الراعي الرسمي لمهرجان الفحيص .. الأردن تاريخ وحضارة بدورته الـحادية والثلاثين 31

15:12

عاجل – رابط/ تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2023

15:10

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

15:07

العين المجالي:التسامح حكمة لا يمتلكها إلا ملوك بني هاشم

14:59

لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق في قرية العقبة اللوجستية

14:37

الأغذية العالمي بالأردن: مواردنا لتشرين الأول المقبل فارغة تماما

14:32

الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الرمثا

وفيات
وفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023