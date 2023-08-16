منظمة نقطة ضوء تحتفل الأحد بالفائزين بمسابقة الكاتب الصغير

وطنا اليوم:تحتفل منظمة “نقطة ضوء للتعليم” بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلة وسام للأطفال بإقامة حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الصغير في دورتها الأولى للعام 2022 ، وذلك يوم الأحد الموافق 20/8/2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في المركز الثقافي الملكي / المسرح الرئيسي .

وسيقام على هامش الحفل الذي ترعاه وزيرة الثقافة هيفاء النجار معرض لإعداد مجلة وسام ثمّ يليه حفل توزيع الجوائز والشهادات على جميع المشاركين والمشاركات في المسابقة حيث سيحصل الفائزون الثلاثة على جوائز نقدية : قيمة الجائــزة الأولى 250 دينارًا ، والثانية 200 دينار ، والثالثة 150 دينارًا .