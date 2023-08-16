العلوم والتكنولوجيا تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة منصّة زين للإبداع

وطنا اليوم:فازت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالمراكز الثلاث الأولى، على مستوى الاردن في مسابقة منصّة زين للإبداع (ZINC) والتي شارك فيها أكثر من 200 شخص ضمن 67 فريق من مختلف أنحاء الأردن.

ومثل الجامعة في المسابقة عدد من طلبتها المتميزين من أقسام كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات، وضم الفريق الفائز بالمركز الأول الطالبين أحمد العمري، أسامة الشريف والمركز الثاني الطلبة محمد الفلايله، محمد اعمير، بشر العزة، ينال ابو صيني والفريق الفائز بالمركز الثالث الطالب مهند العمايرة.

من جهته أشاد عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات الأستاذ الدكتور منير بني ياسين بأداء الطلبة المشاركين وقدراتهم الاستثنائية في هذه المسابقة وأعرب عن ثقته في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، مؤكدًا أن هذه النجاحات تشكل دليلًا قويًا على ريادة الجامعة في هذا المجال المتقدم، وتعزز مكانتها كمركز تعليمي وبحثي مهم في المنطقة.

وعُقدت المسابقة في الفرع الرئيسي لمنصّة زين للإبداع (ZINC) في مجمع الملك الحسين للأعمال، واستمرت لمدة 8 ساعات، أبرَزَ خلالها المتسابقون مهاراتهم في الأمن السيبراني في مجالات حل التحديات الأمنية، والكشف عن الثغرات في مجالات التشفير، والهندسة العكسية للبرامج الضارة، والاستغلال، والاستخبارات مفتوحة المصدر، وأمن الويب، وأمن الهاتف المحمول، والطب الشرعي الرقمي.

وستتأهل الأفرقة الحائزة على المراكز المتقدمة للمشاركة في المسابقة النهائية من نوع (Attack and Defense) والتي ستعقد خلال شهر أيلول القادم ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)