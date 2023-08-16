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التقديم للاستفادة من مكرمة أبناء المخيمات الأسبوع المقبل

منذ 3 ساعات
التقديم للاستفادة من مكرمة أبناء المخيمات الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:أعلنت دائرة الشؤون الفلسطينية، الأربعاء، أنه على الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات في الجامعات الاردنية الرسمية، ضرورة تقديم طلب الاستفادة من المكرمة إلكترونيا.
وقالت الدائرة في بيان، أن التقديم يكون عبر منصة خدمات دائرة الشؤون الفلسطينية ابتداء من الاثنين الموافق 21/8/ 2023، وإلى الساعة 2 من مساء الاثنين الموافق 28/8/2023.
وأوضحت أنه لن يتم استقبال أي طلب بعد هذا التاريخ.
واشترطت دائرة الشؤون الفلسطينية، حصول الطالب على اثبات إقامة من مكاتب دائرة الشؤون الفلسطينية في المخيمات قبل 24 ساعة من تقديم الطلب إلكترونيا.
وأشارت إلى أن دوام المكاتب يوميا عدا الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 2 ظهرا


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