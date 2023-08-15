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جامعة إربد الأهلية تنظم محاضرة توعوية حول قوانين الطفل والحماية من العنف الأسري

منذ 3 ثواني
جامعة إربد الأهلية تنظم محاضرة توعوية حول قوانين الطفل والحماية من العنف الأسري

وطنا اليوم: نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة إربد الأهلية، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية حول قانون الطفل وقانون الحماية من العنف الأسري.

وتحدث المحامي حازم شخاترة حول المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل وبنودها في حق الطفل في الحياة والنماء، وعدم التمييز ضده، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للأطفال، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في صقل شخصية الطفل.

وأشار الى موجبات إفراد المشرع لقانون خاص يختص بحقوق الطفل، وموجبات إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، ونطاق سريان مواد القانون، وما هي الفئات التي تحظى برعاية مواد القانون.

وبين أن القانون من حيث المبدأ يهدف إلى حماية الأسرة لا إلى تفتيتها، كما أنه يراعي المصلحة الفضلى للأطفال والأسرة .

بدورها، أكدت عميدة كلية العلوم التربوية، الدكتورة فريال الخطيب، أهمية تعزيز ثقافة طلبة الكلية بحقوق الأطفال والموجودة في اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها الصك القانوني الدولي الأول الذي يحدد الحقوق المدنية والسياسية، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال.


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