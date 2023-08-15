السياحة والآثار تنظم يوم عمل توعوي في جامعة مؤتة

وطنا اليوم: نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع جامعة مؤتة، بالشراكة مع الجمعيات السياحية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، وبحضور نائب رئيس جامعة مؤتة الدكتور مروان الموسى، يوم عمل توعوي لتعريف الطلبة بفرص العمل المتاحة بالقطاع السياحي.

ويهدف يوم العمل التوعوي، الى التعريف بفرص العمل المتاحة في قطاع الفنادق والمطاعم السياحية، ومكاتب وشركات السياحة والسفر، والدلالة، ومتاجر الحرف والصناعات التقليدية، والتعريف بقيمة الدخل المتأتي من القطاع السياحي والمهارات المطلوبة للانخراط بسوق العمل السياحي.

كما يهدف الى تعريف الطلبة في منصة التوظيف siyahajobs.jo ودورها في خلق فرص العمل والتدريب والتشبيك بين الباحثين عن العمل واصحاب المنشآت السياحية، الى جانب التعريف ببرنامج التشغيل الوطني، وإدماج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة من خلال المشاركة الاقتصادية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

بدوره، قال أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن الوزراة تعمل ضمن محور تنمية الموارد البشرية بالإستراتيجية الوطنية للسياحة، ورؤية التحديث الإقتصادي، وبالشراكة مع جمعيات المهن السياحية المتخصصة، على تنفيذ حملات وورش عمل توعوية ممنهجة، لتشجيع الشباب على الإنخراط في المهن السياحية، وتمكينهم وتنمية قدراتهم وخلق ثقافة مؤسسية لديهم نحو العمل في القطاع السياحي.

وأكد إهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، بالقطاع السياحي والمبادرات والبرامج التي تعمل على تطوير القطاع والارتقاء به.

وبين الدكتور حجازين، أن الدخل السياحي خلال ال 7 شهور الاولى من عام 2023 وصل الى 4.2 مليار دولار، كما وصل عدد السياح إلى 3.720 ملايين سائح.

وأكد أن القطاع السياحي أحد أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار بها لإحداث نمو اقتصادي وتنمية محلية، وله دور أساسي في إنعاش الاقتصاد الوطني، ومعالجة التحديات التي يعاني منها كالتضخم والبطالة، كما يعد القطاع من أهم الأدوات الجاذبة للاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية عربياً ودولياً.

وأشار الدكتور حجازين، الى سعي الوزارة الحثيث في توعية طلبة الجامعات وجيل الشباب من كلا الجنسين بأهمية العمل بالقطاع السياحي والفائدة المتأتية من الانخراط فيه.

وبين، أن الوزارة وبالتشارك مع القطاع السياحي الخاص، اطلقت في عام 2021 الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تعتمد على عدة محاور هي: تطوير المنتج، والموارد البشرية، والتسويق، وإدارة وحماية التراث، والإصلاحات.

من جهته، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية الأستاذ الدكتور سطام الشقور، ” نحن في جامعة مؤتة في كلية العلوم الاجتماعية نؤمن بالمشاركة الفاعلة للشباب، سيما وأن مؤسسات الدولة لديها هدف اساسي وتنموي في تعزيز دور الشباب، لافتاً الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين يؤمنون بدور الشباب لانهم امل الوطن في المستقبل.

وأكد أهمية قطاع السياحة في خلق فرص العمل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب البطالة، مثمناً دور وزارة السياحة والاثار في دعم الشباب وتوعيتهم في الحصول على فرص العمل بالقطاع.

وقال الشقور ” إن هذا اللقاء هو فرصة لنا كجامعة لتعزيز التعاون مع وزارة السياحة والجهات العاملة في القطاع السياحي لتحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع للعمل سوياً مع وزارة السياحة من اجل رفع مستوى طلابنا وتوعيتهم”.

وشارك في يوم العمل، مدير عام جمعية المطاعم السياحية اليانا جعنيني، ومدير عام جمعية الفنادق مصطفى كعوش، نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر فادي ابو عريش، مساعد مدير عام هيئة تنمية وتطوير المهارات المهندس محمد النوايسة، وممثل عن برنامج التشغيل الوطني من وزارة العمل قصي الكردي.

وتخلل يوم العمل التوعوي، جلسة حوارية شارك بها جميع ممثلي الجمعيات السياحية والجهات المعنية الاخرى، والعديد من طلبة الجامعة والباحثين عن العمل بالقطاع السياحي.