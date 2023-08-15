جامعة اليرموك تبدأ فعاليات أسبوع العناية بالمصحف الشريف في مكتبة الحسين بن طلال

وطنا اليوم: بدأت في جامعة اليرموك اليوم الثلاثاء، فعاليات أسبوع العناية بالمصحف الشريف في مكتبة الحسين بن طلال فيها.

وقال مساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون المديريات مدير التعليم الشرعي الدكتور حاتم السحيمات خلال رعايته الفعاليات، إن الوزارة دأبت على الاهتمام بالقرآن الكريم طباعة وحفظاً وتعليما، وذللت الصعاب في سبيل خدمة كتاب الله تعالى “المعجزة الخالدة”.

وأضاف أن من صور اهتمام الوزارة بالمصحف الشريف، أصدرت إجازات لطباعة ونشر المصاحف الموافقة للنسخ الصحيحة والمعتمدة من قبل الوزارة، ومتابعة المصاحف الإلكترونية والتأكد من مطابقتها للشروط اللازمة للنشر، من خلال لجنة المصحف الشريف برئاسة المفتي العام للمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بطباعة المصحف الشريف على نفقتها الخاصة وتوزعه على المساجد.

من جهته، قال مدير المكتبة الدكتور عمر الغول، إن هذا الأسبوع يمثل واحدة من محطات التعاون والشراكة التي تحرص الجامعة على تعزيزها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية خدمة للصالح العام.

وأشار إلى جهود الجامعة من خلال المكتبة وقسم الترميم وتنفيذه لعمليات الترميم هذه في الأشهر الأخيرة، ضمن مشروع ضخم وطويل الأمد تنهض به الوزارة لترميم مصاحف يصيبها التلف بعد استخدامها في المساجد.

وتخلل حفل الافتتاح عرض فيديو تناول آلية ومراحل عمليات الترميم للمصاحف.